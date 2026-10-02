Belçika maçına saatler kala Montella'dan flaş karar: 8 futbolcu kadro dışı!

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Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.