Belçika maçına saatler kala Montella'dan flaş karar: 8 futbolcu kadro dışı!
A Milli Takım'ın Belçika ile oynayacağı maça saatler kala teknik direktör Vincenzo Montella'dan flaş bir karar geldi. 8 futbolcu kadro dışı kaldı.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Belçika maçına saatler kala Montella'dan flaş karar: 8 futbolcu kadro dışı!
Belçika'nın Liege şehrindeki Maurice Dufrasne Stadı'nda, TSİ 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV'den naklen yayımlanacak. Mücadeleyi Norveç Futbol Federasyonundan Rohit Saggi yönetecek. A Ligi 1. Grup'ta ilk iki maçını kazanan Fransa 6 puanla lider durumda bulurken, Belçika ve İtalya 3'er puana sahip. Ay-yıldızlı ekibin ise henüz puanı yok.
Türkiye, ilk maçında Kocaeli'de Fransa'ya 1-0, Bursa'da ise İtalya'ya 4-1 kaybetti. Belçika ise ilk maçında deplasmanda İtalya'yı 2-0 yenerken, sahasında Fransa'ya 1-0 yenildi. Milliler, gruptaki dördüncü maçında 5 Ekim'de deplasmanda İtalya ile mücadele edecek.
Ay-yıldızlı ekipte, Orkun Kökçü aday kadrodan çıkarıldı. İtalya ile Bursa'da oynanan müsabaka sonrasında ayak parmağında ağrısı artan Orkun Kökçü'nün aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.
Milli takımda cezası sona eren Uğurcan Çakır, Belçika karşısında kaledeki yerini alabilecek. Fransa ile oynanan grubun ilk maçında kırmızı kart gören Uğurcan, İtalya maçında forma giyememişti.
A Milli Takım'ın 29 kişilik aday kadrosu şöyleydi:
Kaleciler: Altay Bayındır (Celta Vigo), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Okan Kocuk (Samsunspor), Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, (Galatasaray), Adil Demirbağ (TÜMOSAN Konyaspor), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin, Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Zeki Çelik (Juventus)
Orta saha: İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe), Demir Ege Tıknaz (Braga), Melih Kabasakal (Trabzonspor), Salih Özcan (Beşiktaş)
Forvet: Aral Şimşir (Trabzonspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül, Yunus Akgün (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), İlhan Fakılı (Beşiktaş), İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın (Fenerbahçe)
Belçika maçına saatler kala teknik direktör Vincenzo Montella'dan flaş bir karar geldi. 8 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
A Milli Takım'da sakatlığı nedeniyle son antrenmanda yer almayan Can Uzun, Belçika maçının kadrosuna alınmadı.
Can'ın yanı sıra Okan Kocuk, Samet Akaydin, Adil Demirbağ, Yusuf Akçiçek, Melih Kabasakal, Emirhan İlkhan ve Aral Şimşir de kadrodan çıkarıldı.