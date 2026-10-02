Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası

Galatasaray'daki gizli plan ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak bombası patladı! Okan Buruk iddiası.

Bizi Keşfet’te takip edin. Google Haberler’de takip edin. Halk TV’yi favori kaynaklarınıza ekleyin.
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 1
1 9

Galatasaray'da üst üste 4 şampiyonluğa rağmen transferlerden memnun olmayan taraftarlar başkan Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 2
2 9

Taraftarların protestolarından zaman zaman teknik direktör Okan Buruk da nasibini aldı. Galatasaray'daki gizli plan ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak bombası patladı. Okan Buruk iddiası.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 3
3 9

Hatta Okan Buruk'un sezon sonunda takımı şampiyon yapıp görevi bırakacağı ve Avrupa'da takım çalıştırmak istediği de iddia edildi.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 4
4 9

Sarı kırmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, gazeteci İbrahim Seten katıldığı programda çarpıcı ifadeler kullandı.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 5
5 9

Önce Fenerbahçe'nin okul planına değinen Seten, "Galatasaray'ın okulu var diye senin okul yaptırman çok ezikçe bir durum. 500 yıllık okuldan bahsediyoruz. Ezilirsin sen. Fenerbahçe gitsin başka kulvardan yarışsın" dedi.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 6
6 9

Seten, "Eğer Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (ECA) Yönetim Kurulu'na giriyorsa o zaman Kulüpler Birliği Başkanı da olması gerekiyor. Hem içeriyi hem de dışarıyı yönetmeli" yorumunu yaptı.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 7
7 9

Dursun Özbek'in 10 Ekim'deki mali genel kurul öncesi Fatih Altaylı ile neden masaya oturduğunu soran Seten, "Çünkü camianın nabzını tutuyor" diye konuştu.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 8
8 9

Seten, başkan Dursun Özbek'in sarı kırmızılı camianın tanınanları Ahmet Yüce Ocaklı ve Ali Dürüst gibi isimlerle de yemek yediğini bildirdi.

Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası - Fotoğraf: 9
9 9

Seten, bir de gizli plandan söz etti ve şu açıklamayı yaptı: "Faruk Süren'in bulunduğu grup ise 2028 için Abdürrahim Albayrak'ı aday olarak hazırlıyormuş diyorlar."

Galatasaray Dursun Özbek Okan Buruk
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro