Galatasaray'daki gizli plan: Abdürrahim Albayrak bombası! Okan Buruk iddiası
Galatasaray'daki gizli plan ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak bombası patladı! Okan Buruk iddiası.
Galatasaray'da üst üste 4 şampiyonluğa rağmen transferlerden memnun olmayan taraftarlar başkan Dursun Özbek'i istifaya çağırdı.
Taraftarların protestolarından zaman zaman teknik direktör Okan Buruk da nasibini aldı. Galatasaray'daki gizli plan ortaya çıktı. Abdürrahim Albayrak bombası patladı. Okan Buruk iddiası.
Hatta Okan Buruk'un sezon sonunda takımı şampiyon yapıp görevi bırakacağı ve Avrupa'da takım çalıştırmak istediği de iddia edildi.
Sarı kırmızılı kulüpte bu gelişmeler yaşanırken, gazeteci İbrahim Seten katıldığı programda çarpıcı ifadeler kullandı.
Önce Fenerbahçe'nin okul planına değinen Seten, "Galatasaray'ın okulu var diye senin okul yaptırman çok ezikçe bir durum. 500 yıllık okuldan bahsediyoruz. Ezilirsin sen. Fenerbahçe gitsin başka kulvardan yarışsın" dedi.
Seten, "Eğer Dursun Özbek, Avrupa Futbol Kulüpleri Birliği (ECA) Yönetim Kurulu'na giriyorsa o zaman Kulüpler Birliği Başkanı da olması gerekiyor. Hem içeriyi hem de dışarıyı yönetmeli" yorumunu yaptı.
Dursun Özbek'in 10 Ekim'deki mali genel kurul öncesi Fatih Altaylı ile neden masaya oturduğunu soran Seten, "Çünkü camianın nabzını tutuyor" diye konuştu.
Seten, başkan Dursun Özbek'in sarı kırmızılı camianın tanınanları Ahmet Yüce Ocaklı ve Ali Dürüst gibi isimlerle de yemek yediğini bildirdi.
Seten, bir de gizli plandan söz etti ve şu açıklamayı yaptı: "Faruk Süren'in bulunduğu grup ise 2028 için Abdürrahim Albayrak'ı aday olarak hazırlıyormuş diyorlar."