Bilim insanları test etti: Bu diyet 4 haftada 4 yıl gençleştiriyor

Avustralya'da yürütülen yeni bir klinik araştırma, sadece 4 haftalık kontrollü beslenmenin metabolik göstergeleri hızla iyileştirerek biyolojik yaş skorunu 4 yıla kadar düşürebildiğini ortaya koydu. Saygın tıp yayını Aging Cell dergisinde yayımlanan çalışma, kan değerlerindeki olumlu değişimin matematiksel modeller üzerindeki güçlü etkisini gözler önüne serdi.

DİYETLE 4 YIL GENÇLEŞTİLER

Sydney Üniversitesi araştırmacısı Caitlin J. Andrews liderliğindeki bilim heyeti, yaşları 65 ile 75 arasında değişen 104 sağlıklı yetişkini kapsamlı bir beslenme deneyine aldı. Katılımcılara günlük enerji ihtiyacının yüzde 14'ünü protein olarak sunan 4 farklı özel menü uygulandı. Tam bir ay süren kontrollü beslenme sürecinin ardından deneklerin tansiyon, insülin ve kan şekeri düzeyleri titizlikle kaydedildi.

Kan değerlerini Klemera-Doubal yöntemi algoritmasıyla inceleyen uzmanlar, vücuttaki yıpranma payını gösteren delta yaş skorunu hesapladı. Düşük yağ ve yüksek karbonhidrat içeren grupta algoritmik yaşın 3,5 ila 4,1 yıl arasında gerilediği belirlendi. İncelenen matematiksel modellerde kaydedilen düşüşlerin yüzde 95 güven aralığında istatistiksel geçerlilik taşıdığı tespit edildi.

HÜCRESEL GENÇLEŞME ANLAMINA GELMİYOR

Elde edilen çarpıcı skor düşüşünün organların gerçekten gençleştiği anlamına gelmediğini belirten araştırmacılar, yanıltıcı beklentilere karşı önemle uyardı. Uzmanlar, hesaplanan bu tablonun biyolojik saatin fiilen geri sarılmasını değil, damarların ve kan değerlerinin sağlıklı beslenmeye verdiği ani metabolik uyumu yansıttığını bildirdi. Kolesterol, tansiyon ve kan şekeri kontrolünün kısa süreli diyet müdahalelerine çok hızlı yanıt verdiği kaydedildi.

Diyet modelleri arasında en belirgin düzelmenin yüksek karbonhidratlı grupta yaşandığı, yarı vejetaryen menülerin de benzer bir iyileşme sunduğu aktarıldı. Bilim insanları, bu çalışmanın mucizevi bir menü reçetesi sunmaktan ziyade biyolojik yaş algoritmalarının beslenme tarzına karşı ne denli hassas olduğunu kanıtladığına dikkat çekti.

UZUN VADELİ ETKİLER İNCELENECEK

Klinik deneyin katılımcıların genel yaşam süresini ya da kalp ve demans risklerini doğrudan takip etmediği belirtildi. Katılımcıların normal beslenme alışkanlıklarına döndükten sonra bu kazanımları koruyup koruyamadığının henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Uzmanlar, kısa süreli bu metabolik kazanımların kronik hastalıklara karşı kalıcı bir koruma sağlayıp sağlamadığını anlamak için çok yıllık klinik araştırmaların şart olduğunu vurguladı.

HANGİ DİYETLER UYGULANDI, SONUÇLARI NE OLDU?

Hepçil ve Yüksek Karbonhidratlı Diyet:

Araştırmanın en başarılı modeli hepçil ve yüksek karbonhidratlı diyet oldu. Hayvansal protein ile işlenmemiş kompleks karbonhidratları bir araya getiren bu beslenme planı, çalışmada biyolojik yaşı en belirgin ve en güçlü şekilde gerileten model oldu. Günlük enerjinin yüzde 53’ünün tam tahıllar, baklagiller, sebze ve meyvelerden sağlandığı, yağ oranının ise yüzde 28-29 bandına çekildiği bu grupta katılımcıların biyolojik yaş göstergelerinde yaklaşık 3,5 ila 4 yılı bulan istatistiksel olarak anlamlı bir düşüş kaydedildi. Rafine şeker ve beyaz undan tamamen arındırılmış yüksek lifli karbonhidratların, metabolik sistem ve damar sağlığı üzerindeki olumlu etkileri doğrudan hücresel düzeydeki biyobelirteçlere yansıdı.

Yarı Vejetaryen ve Yüksek Yağlı Diyet:

Kırmızı ve beyaz etin büyük oranda kesilerek protein ihtiyacının bakliyat ve tahıllardan karşılandığı bu grupta, yağ oranı yüzde 37-41 seviyesinde tutuldu. Karbonhidrat tüketiminin yüzde 41-43 bandında sınırlandırılmasına ve görece yüksek yağ içermesine rağmen, proteinin bitkisel kaynaklı olması katılımcıların biyolojik yaş skorlarında yaklaşık 3,5 yıllık anlamlı bir gerileme sağladı. Elde edilen veriler, hayvansal doymuş yağlar yerine sağlıklı yağlar ve bitkisel proteinlerin tercih edilmesinin, vücuttaki kronik inflamasyonu ve hücresel yıpranmayı frenlemede etkili bir kalkan oluşturduğunu ortaya koydu.

Yarı Vejetaryen ve Yüksek Karbonhidratlı Diyet:

Tamamen bitkisel ağırlıklı proteinleri yüksek lifli kompleks karbonhidratlarla buluşturan ve yağı yüzde 28-29 düzeyine indiren bu model, katılımcıların biyolojik yaş değerlerinde kayda değer bir düşüş yarattı. Biyolojik yaş farkını aşağı çeken ve vücut kompozisyonu ile kardiyometabolik değerlerde genel bir toparlanma sağlayan bu diyet, istatistiksel anlamlılık eşiğinin hemen sınırında kaldı. Uzmanlar, araştırma boyutunun sınırlı olması nedeniyle sınırda kalan bu güçlü tablonun, daha uzun vadede ve daha geniş kitlelerde belirgin bir gençleşme etkisi yaratabileceğini vurguluyor.

Hepçil ve Yüksek Yağlı Diyet:

Klasik Batı tipi beslenmeyi yansıtan bu diyet modeli; yüksek doymuş yağ (yüzde 37-41), düşük lif, kırmızı ve işlenmiş et ağırlıklı protein (yüzde 14) ve kısıtlı karbonhidrat (yüzde 41-43) dengesiyle kurgulandı. Katılımcıların çalışma öncesindeki rutin beslenme alışkanlıklarıyla neredeyse birebir örtüşen bu menü, 4 haftalık süreçte biyolojik yaş skorlarında hiçbir gerileme ya da iyileşme sağlamadı. Araştırma, geleneksel et ve doymuş yağ ağırlıklı beslenme tarzının vücudun fizyolojik yıpranma sürecini durdurmada tamamen etkisiz kaldığını bu grupla somutlaştırdı.