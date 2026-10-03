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Günde yalnızca birkaç saatlik güneş ışığıyla yetinebilen roka, toprak konusunda da diğer yeşilliklere kıyasla hiç seçici davranmıyor. Boyu 15 ile 90 santimetre arasında değişen bitki, hafif killi ve ıslak topraklarda bile rahatlıkla kök salıyor. Neredeyse hiçbir özel bakım istemeyen bu pratik mahsul, balkon saksılarında bile hızla çoğalarak sofralara ulaşıyor.