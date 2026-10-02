Yarın kapanıyor: Tam 20 gün trafiğe kapalı olacak

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı, bölgedeki ulaşımı yakından ilgilendiren kritik bir trafik duyurusu yaptı.

Yolu üzerinde yürütülecek olan asfalt kaplama çalışmaları nedeniyle güzergahın belirli bir bölümü araç trafiğine tamamen kapatılacak. Sürücülerin çalışma süresince mağduriyet yaşamamaları için alternatif yolları tercih etmeleri isteniyor.

TAM 20 GÜN TRAFİĞE KAPATILACAK: TARİH VE SAAT DETAYLARI AÇIKLANDI

Eskişehir Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre söz konusu Sivrihisar-Çeltik yolu tam 20 gün boyunca geçişlere kapalı tutulacak. Asfaltlama mesaisi, 3 Ekim 2026 Cumartesi günü saat 09.30 itibarıyla başlayacak. Yolun yeniden ulaşıma açılması ise 23 Ekim 2026 Cuma günü saat 18.00 olarak planlanıyor. Sürücülerin planlarını bu tarihlere göre yapması büyük önem taşıyor.

KRİTİK GÜZERGAH DA BELLİ OLDU

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülecek çalışma, bölge ulaşımının kilit noktalarından birini kapsıyor. Kapatma kararı, İstiklalbağı Mahallesi ile Ballıhisar Mahallesi arasındaki bağlantı yolunu doğrudan etkileyecek.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEDE: ALTERNATİF ROTALARA DİKKATE EDİN

GZT 26'nın haberine göre, çalışmalar boyunca bölgede herhangi bir aksaklık yaşanmaması adına trafik işaret ve işaretçileriyle detaylı yönlendirmeler yapılacak. Sürücülerin çalışma alanı içerisindeki tüm uyarılara hassasiyetle uyması gerekiyor. Ayrıca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, olası acil durumlarda vatandaşların mağdur olmaması adına trafik güvenliği ekiplerine doğrudan ulaşım sağlanacağını açıkladı.