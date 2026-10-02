Dursun Özbek dayanamadı: Terk edip gitti

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Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada hazırlık karşılaşmasına çıkan Galatasaray, Pendikspor karşısında ilk yarıda adeta kabusu yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, 3-0 geriye düştüğü mücadelede ikinci yarıdaki etkili performansıyla skoru eşitleyerek sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

PENDİKSPOR İLK YARIDA FIRTINA GİBİ ESTİ

Karşılaşmaya etkili başlayan Pendikspor, Galatasaray savunmasındaki boşlukları iyi değerlendirdi. İstanbul ekibi, 15. dakikada Talha Emre'nin golüyle öne geçerken, 24. dakikada Hakan Yeşil farkı ikiye çıkardı.

Baskısını sürdüren Pendikspor, 35. dakikada Bekir Karadeniz'in kaydettiği golle skoru 3-0'a taşıdı ve ilk yarıyı büyük üstünlükle tamamladı.

DURSUN ÖZBEK'TEN DİKKAT ÇEKEN HAREKET

Mücadeleyi tribünden takip eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in, takımın ilk yarıyı 3-0 geride tamamlamasının ardından stadyumdan ayrıldığı görüldü. Özbek'in bu tercihi sosyal medyada ve sarı-kırmızılı taraftarlar arasında gündem yarattı.

GALATASARAY İKİNCİ YARIDA KİMLİĞİNİ BULDU

İkinci devrede daha agresif ve üretken bir oyun ortaya koyan Galatasaray, rakip kalede baskısını artırmaya başladı.

Sarı-kırmızılıların geri dönüşü 67. dakikada Arda Ünyay'ın golüyle başladı. Bu golün ardından oyunun kontrolünü tamamen eline alan Galatasaray, rakibini kendi yarı alanına hapsetti.

SON DAKİKALARDA GELEN BERABERLİK

Maçın son bölümlerinde baskısını iyice artıran Okan Buruk'un ekibi, 85. dakikada Abdullah Kolazlı'nın golüyle farkı bire indirdi.

Karşılaşmada dakikalar 88'i gösterirken kazanılan penaltıda topun başına geçen Kaan Ayhan hata yapmadı ve skoru 3-3'e getirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele beraberlikle noktalandı.