Dünyanın en çok satan Çin elektriklisi Avrupa'da

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İki Farklı Güç ve Batarya Seçeneği

Yeni E2, kullanıcılara ihtiyaca göre iki ayrı güç ve menzil konfigürasyonu sunuyor:

Pro Versiyonu: 82 PS güç ve 150 Nm tork üreten motor, 35,35 kWh kapasiteli LFP batarya ile eşleştirilmiş. WLTP karma kullanımına göre 252 km'ye varan menzil sunan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 14,2 saniye.

Tech & Ultra Versiyonları: 116 PS güç üreten motor, 47,14 kWh batarya ile 345 km'ye kadar menzil imkanı tanıyor. 0-100 km/s tamamlanma süresi ise 11,5 saniye. Tüm versiyonların azami hızı elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.