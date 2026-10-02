Dünyanın en çok satan Çin elektriklisi Avrupa'da
A ve B segmentinde küresel satış lideri olan Geely E2, 345 km'ye varan menzili ve 5 yıldızlı Euro NCAP güvencesiyle Avrupa yollarına çıkıyor. Sunduğu geniş kabinle model, B-segmenti elektrikli rekabetine yeni bir soluk getiriyor.
GEELY E2 AVRUPA'DA: B-SEGMENTİNDE KARTLAR YENİDEN KARILACAK
Çin pazarındaki rekor satış başarısının ardından "Geely E2" ismiyle Avrupa pazarına adım atan kompakt elektrikli model, 16.990 E eurodan başlayan fiyatı ve 5 yıldızlı Euro NCAP güvenliğiyle iddialı bir giriş yaptı.
Küresel pazarlarda elektrikli mobilite rekabeti vites artırıyor. Çin’de yakaladığı yüksek satış rakamlarıyla kategorisinde dünya liderliğine oturan model, Geely E2 adıyla Yunanistan üzerinden Avrupa pazarına sunuldu. Kompakt boyutlarına rağmen sunduğu geniş kabin hacmi, üst donanım seviyeleri ve ulaşılabilir fiyat etiketiyle E2, şehir içi elektrikli araç pazarında doğrudan BYD Dolphin, Renault 5 ve Dacia Spring gibi modelleri hedef alıyor.
Sınıfının Ötesinde Kabin Hacmi ve Pratiklik
Geely E2, 4.135 mm uzunluğa, 1.805 mm genişliğe ve 1.580 mm yüksekliğe sahip. Aracın boyutlarına oranla sunduğu 2.650 mm'lik aks mesafesi, özellikle arka koltuktaki yolcular için üst segmentleri aratmayan bir diz mesafesi (890 mm) sağlıyor.
Kullanım pratikliği tarafında ise dikkat çeken detaylar mevcut:
70 Litre Ön Bagaj (Frunk): Elektrikli altyapının getirdiği avantajla şarj kabloları ve küçük eşyalar için motor kaputunun altında ekstra hacim yaratılmış.
Esnek Alanlar: 375 litrelik arka bagaj, koltuklar katlandığında 1.320 litreye ulaşıyor. Ayrıca yolcu koltuğu altındaki 10 litrelik çekmece ve arka koltuk altındaki 28 litrelik gizli göz depolama kolaylığı sunuyor.
İki Farklı Güç ve Batarya Seçeneği
Yeni E2, kullanıcılara ihtiyaca göre iki ayrı güç ve menzil konfigürasyonu sunuyor:
Pro Versiyonu: 82 PS güç ve 150 Nm tork üreten motor, 35,35 kWh kapasiteli LFP batarya ile eşleştirilmiş. WLTP karma kullanımına göre 252 km'ye varan menzil sunan bu versiyonun 0-100 km/s hızlanması 14,2 saniye.
Tech & Ultra Versiyonları: 116 PS güç üreten motor, 47,14 kWh batarya ile 345 km'ye kadar menzil imkanı tanıyor. 0-100 km/s tamamlanma süresi ise 11,5 saniye. Tüm versiyonların azami hızı elektronik olarak 130 km/s ile sınırlandırılmış.
Zengin Standart Donanım ve Güvenlik
Araç, giriş seviyesinden itibaren Follow Me Home özellikli tam LED farlar, ısıtmalı ve elektrikli katlanır aynalar, vegan deri döşeme, Flyme Auto altyapılı navigasyonlu bilgi-eğlence sistemi ile Apple CarPlay ve Android Auto desteği sunuyor.
Güvenlik tarafında ise 5 yıldızlı Euro NCAP performansının yanı sıra 30’dan fazla sürüş destek fonksiyonu, çocuk ve evcil hayvan algılama sensörleri ile yerleşik olay kaydedici (dashcam) altyapısı standartlar arasında yer alıyor.
Türkiye Pazarı İçin Ne Anlama Geliyor?
Geely'nin Avrupa atağını başlatması, markanın bölgedeki yayılım stratejisinin ilk adımı olarak değerlendiriliyor. Çin menşeli elektrikli otomobillere uygulanan ek gümrük vergileri ve yetkili servis şartnameleri göz önüne alındığında, E2'nin Türkiye'ye olası gelişi durumunda %10 ÖTV diliminde konumlanması ve B-SUV/Hatchback segmentinde rekabetçi bir fiyat yapısına sahip olması bekleniyor.