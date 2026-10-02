Son Dakika | BDDK’dan kredi kartlarına ve cep telefonu kredilerine yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), cep telefonu alımı amacıyla kullanılan tüketici kredileri ile kredi kartlarına yönelik yeni kararlarını açıkladı. Kurulun 1 Ekim 2026 tarihli iki ayrı kararıyla cep telefonu kredilerinde uygulanacak vade süreleri yeniden düzenlenirken, kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırı da değiştirildi.

CEP TELEFONU KREDİLERİNDE VADE SINIRI DEĞİŞTİ

BDDK’nın 11582 sayılı kararı kapsamında cep telefonu satın almak amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırları, telefonların fiyatlarına göre yeniden belirlendi.

Yeni düzenlemeye göre fiyatı 40 bin lira ve altında bulunan cep telefonları için tüketici kredilerinde vade süresi 12 ay olacak. Fiyatı 40 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarında ise kredi vadesi 3 ayla sınırlandırılacak.

YENİLENMİŞ TELEFONLARDA 50 BİN LİRA SINIRI

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonları için ise farklı bir fiyat kriteri uygulanacak. Buna göre fiyatı 50 bin lira ve altında olan yenilenmiş cep telefonlarında kredi vadesi 12 ay olarak uygulanacak. Fiyatı 50 bin liranın üzerindeki yenilenmiş cep telefonlarında ise vade 3 ay olacak.

Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için cep telefonunun satışının yapıldığı iş yerinin, 27 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik kapsamında “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğini taşıması gerekecek.

KREDİ KARTLARINDA ASGARİ ÖDEME ORANI

BDDK’nın 11581 sayılı kararı kapsamında kredi kartlarında asgari ödeme tutarının belirlenmesinde kullanılan limit sınırında da değişikliğe gidildi.

Daha önce 50 bin lira olarak uygulanan eşik, yeni kararla 100 bin liraya yükseltildi. Böylece limiti 100 bin lira ve altında bulunan kredi kartlarında asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 20’si olarak uygulanacak.

Kredi kartı limiti 100 bin liranın üzerinde olanlarda ise asgari ödeme tutarı, dönem borcunun yüzde 40’ı olacak.

KREDİ KARTIYLA CEP TELEFONU ALIMINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Cep telefonu alımlarında kredi kartlarının kullanımına ilişkin mevcut uygulamada ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

Buna göre yenilenmiş ürün niteliğinde olmayan cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında taksitlendirme yasağı devam edecek.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarının kredi kartıyla satın alınmasında ise mevcut uygulama sürdürülecek. Bu ürünlerde herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek.