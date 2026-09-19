BDDK, bir bankanın faaliyet iznini kaldırdı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırdı. Kararın, bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin mevduat sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturabileceğini düzenleyen kanun hükmüne dayandığı belirtildi.

KARAR RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

BDDK’nın 18 Eylül 2026 tarihli kararı, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karara göre, “Bank Mellat Merkezi Tahran İstanbul Türkiye Merkez Şubesi”nin faaliyet izni, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında kaldırıldı.

KANUNDAKİ HÜKÜM DAYANAK GÖSTERİLDİ

Söz konusu kanun hükmü, yapılan denetimler sonucunda bir bankanın faaliyetlerini sürdürmesinin mevduat ve katılım fonu sahiplerinin hakları ile mali sistemin güven ve istikrarı açısından tehlike oluşturduğunun tespit edilmesi halinde BDDK’ye çeşitli yetkiler tanıyor.

Bu kapsamda BDDK, ilgili bankanın faaliyet iznini kaldırabileceği gibi bankayı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devretme yetkisine de sahip bulunuyor.

BDDK’nın kararında, Bank Mellat’ın İstanbul’daki Türkiye Merkez Şubesi’nin faaliyet izninin söz konusu kanun hükmü kapsamında kaldırıldığı belirtildi.