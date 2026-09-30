Kredi kartı olan milyonlar bu tuzağa düşüyor! Meğer borç hiç bitmiyormuş

Kredi kartı borcunu sadece asgari tutarla ödeyen tüketiciler borç sarmalına sürükleniyor. Geliri aşan harcamalar ve borcu borçla kapatma hamleleri maliyeti artırırken, uzmanlar uygulanan yöntemlerin risklerine dikkat çekiyor.

Kredi kartı borcunu kapatma sürecinde yapılan hatalı finansal tercihler, kart kullanıcılarını her geçen gün daha ağır bir mali yükle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle her ay yalnızca asgari ödeme tutarını yatırarak borcunu yönetmeye çalışan milyonlarca tüketici, oluşan faiz yükü nedeniyle borç döngüsünden çıkış yolu bulmakta zorlanıyor.

ASGARİ ÖDEME BORCU AZALTMIYOR

TGRT ekranlarında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan TÜKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, kredi kartı kullanıcılarının borçlanma eğilimleri hakkında bilgi verdi. Tüketicilerin gelir düzeyleriyle uyumlu olmayan kart limitlerinin borç yükünü artıran temel unsurlardan biri olduğunu kaydeden Ölmez, aylık taksit ödemelerini karşılayamayan bireylerin zamanla mecburen asgari ödeme döngüsüne sürüklendiğini ifade etti.

Sistemde asgari ödeme tutarı; yasal gecikmeye düşülmesini engelleyen ve kredi kartının kullanıma açık kalmasını sağlayan yasal alt sınır olarak tanımlanıyor. Ancak sadece bu tutarın ödenmesi, kalan anapara üzerinden faiz işletilmeye devam ettiği için mevcut toplam borcun kapanmasını sağlamıyor.

KOLAY NAKİT VE KAMPANYALAR TÜKETİMİ TETİKLİYOR

Finansal okuryazarlık düzeyinin yetersiz olması durumunda tüketicilerin, kendilerine tahsis edilen kredi kartı limitlerini gerçek gelirlerinden bağımsız bir ek bütçe olarak algılayabildiğini belirten Hüseyin Ölmez, sistemdeki diğer dinamiklere de işaret etti.

Kredi kartları üzerinden sunulan nakit avans çekim imkânının nakde ulaşımı fazlasıyla kolaylaştırdığı, uygulanan puan ve hediye kampanyalarının ise gereksiz tüketimi teşvik ettiği belirtildi. Tüketicilerin gelirlerini aşan taksitli harcamalar yapması, eklenen faiz ve bankacılık masraflarının hesaba katılmamasıyla birleştiğinde ödeme kapasitesi tükeniyor ve borçlular tek çare olarak asgari ödemeye yöneliyor.

BORCU BORÇLA KAPATMA YÖNTEMİ YAYGINLAŞIYOR

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeni borçlanma yollarıyla ödenmeye çalışılması, mevcut krizin daha da derinleşmesine yol açıyor. Geçmiş dönemlerde tüketiciler tarafından ciddi bir finansal risk olarak görülen "borcu başka bir borçla kapatma" uygulamasının günümüzde giderek yaygınlaştığına dikkat çeken Ölmez, bu sistemin sürdürülebilir olmadığını vurguladı.

Gelir ile gider arasındaki dengenin sağlanamaması durumunda çekilen her yeni kredinin, mevcut borç yükünü ortadan kaldırmadığı, aksine büyüyen faiz maliyetleriyle birlikte sorunu yalnızca geleceğe ertelediği kaydedildi.