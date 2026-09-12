Bu işlemleri yapmak borcu arttırıyor: Kredi kartı kullananlar dikkat!

Günlük harcamaların vazgeçilmez ödeme araçlarından biri haline gelen kredi kartlarında kart sayısındaki artış hız kesmeden devam ediyor.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre kredi kartı sayısı yıllık yüzde 11 oranında bir artışla 151,7 milyon adede çıktı. Banka kartı sayısı 223,2 milyon, ön ödemeli kart sayısı 101,3 milyon seviyesine ulaşıp toplam kart sayısı 476,2 milyona dayanırken; marketten akaryakıta kadar hayatın her alanına yerleşen kartlar, doğru yönetilmediğinde bir ödeme aracı olmaktan çıkarak ağır bir finansal yüke dönüşmektedir.

EKSTRELER İNCELENDİĞİNDE...

Ekstrelere yansıyan ve tek tek incelendiğinde küçük gibi görünen faiz, komisyon ve ek hizmet bedelleri, kartın yoğun kullanımıyla birlikte aile bütçelerinde büyük gedikler açmaktadır.

KREDİ KARTINDA MASRAF KALEMİ ÇOK

Kredi kartının en bilinen maliyet kalemlerinden biri yıllık üyelik ücreti olurken, borcun tamamının zamanında ödenmemesi halinde akdi ve gecikme faizi devreye girer. Nakit avans kullanımında ise faiz, işlem tarihinden itibaren işlemeye başlar. Taksitli nakit avans, sonradan taksitlendirme ve borç yapılandırma işlemleri de tüketicilere ek finansman maliyeti yatıyor.

Yurt dışında kullanılan kartlarda işlem ücreti ve kur farkı maliyeti ortaya çıkabilmekte. Özellikle işlemin Türk Lirası'na çevrilerek yapılmasını sağlayan dinamik kur dönüşümü, tüketicinin ödeyeceği tutarı artırabilmekte. Başka bankaların ATM'lerinden para çekilmesi, kart veya ek kart yenileme, geçmiş dönem ekstrelerinin talep edilmesi ve bazı ek hizmetler de ücretlendirilebiliyor.

Ancak her banka bütün bu kalemlerin tamamını uygulamamakta; ücret ve komisyonlar kartın özelliklerine, bankanın tarifesine ve işlemin türüne göre değişiklik göstermektedir.

AİDATSIZ KART, MASRAFSIZ ANLAMINA GELMİYOR

Mevzuat gereği bankaların tüketicilere yıllık üyelik ücreti alınmayan kredi kartı seçeneği sunması zorunludur. Ancak aidatsız kart kullanmak, diğer tüm masraflardan muaf olunacağı anlamına gelmemektedir. Nakit avans, gecikme faizi, yurt dışı işlemleri veya ücretli ek hizmetler yine maliyet oluşturmaya devam etmektedir.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre uzmanlar, kredi kartı seçerken yalnızca yıllık aidata değil; faiz oranına, nakit avans şartlarına, taksitlendirme seçeneklerine, ATM ücretlerine, yurt dışı kullanım şartlarına ve ek hizmet bedellerine de dikkat edilmesini tavsiye etmektedir. Özellikle yalnızca asgari tutarın ödenmesi, borcun sürekli devredilmesine ve faiz yükünün katlanarak büyümesine yol açmaktadır. Tüketicilerin sözleşmeleri ve güncel ücret tarifelerini incelemesi, itiraz edilebilir kesintiler konusunda haklarını araması gerekmektedir.

KREDİ KARTINDAKİ KESİNTİLER

Yıllık Üyelik Ücreti: Standart kart aidatı.

Ek Kart Ücreti: Aile fertlerine çıkarılan kartın bedeli.

Nakit Avans Faizi: Nakit çekimde uygulanan faiz.

Nakit Avans İşlem Ücreti: Çekim anında alınan komisyon.

Nakit Avans Gecikme Faizi: Çekilen tutarın zamanında ödenmeme cezası.

Akdi Faiz: Kapatılmayan dönem borcuna uygulanan faiz.

Gecikme Faizi: Asgari tutarın ödenmemesi durumunda kesilen ceza.

BSMV: Faiz tutarı üzerinden alınan vergi.

KKDF: Kredi işlemlerinden kesilen fon.

Sonradan Taksitlendirme: Peşin işlemi bölme maliyeti.

Taksitli Alışveriş Farkı: Kampanya dışı taksit maliyeti.

Taksitli Nakit Avans Faizi: Taksitli çekimlere uygulanan oran.

Borç Yapılandırma Faizi: Geciken borcu öteleme masrafı.

Yurt Dışı İşlem Ücreti: Yabancı para harcama komisyonu.

Kur Dönüşüm Masrafı: Döviz işlemlerindeki kur farkı.

Dinamik Kur (DCC): Yurt dışında işlemi Türk Lirası ile yapmanın ek bedeli.

Ortak ATM Ücreti: Başka banka ATM'sini kullanma bedeli.

Kart Yenileme Ücreti: Limit dışı (kayıp veya çalıntı) yeni kart basım bedeli.

Ek Kart Yenileme Ücreti: Yenilenen ek kartın basım bedeli.

Eski Ekstre Ücreti: Geçmiş dönem basılı belge talep masrafı.

Koruma ve Güvence Sigortası: İsteğe bağlı sunulan paket ücretleri.

SMS ve Bildirim Bedeli: Ekstra bilgilendirme mesajlarının ücreti.

Diğer Hizmet Bedelleri: Bankaya özel ek servis kesintileri.