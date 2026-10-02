Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'ya AKP'den yeni darbe!

AKP İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, canlı yayında kamuoyunda fon skandalı soruşturması olarak bilinen soruşturmaya adı karışan ve AKP'den istifa eden eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve eski AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'ya tepki gösterdi. Bayram, Fatma Betül Kayan Saya'ya yönelik "Engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık, Fatma Betül yesin diye mi?" ifadelerini kullandı.

NOW TV canlı yayınında İlker Karagöz'e açıklamalarda bulunan AKP'li Bayram canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Bir sürü insanın, engelli kardeşlerimizin hakkını elinden aldık. Fatma Betül yesin diye mi? Bir de sosyal politikalara bakıyor. Kimse kusura bakmasın. Herkes bedelini ödesin. Artık içim acıyor. O yatırdı diyor, öbürü yatırmadı diyor. Arkadaş Maliye Bakanı hesap açmış. Yatırmışsan dekontunu gönderirsin, toplum önüne çıkarsın.

"PARTİMİZ GERÇEK MANADA AKLANSIN"

Genel başkan yardımcıları var deniyor, bürokrasiden kimseler var deniyor, bakan yardımcılardan var deniyor. Kim varsa bunun içinde temizlensin. Partimiz gerçek manada aklansın. Ben dünyada neler görüyorum, neler görüyorum, nelerle uğraşıyorum? Ülkeme geliyorum, o onu yapmış, bu bunu yapmış ya bunları artık aşalım ya adalette güveni sağlayalım. Adaletin olmadığı bir yerde yatırım olmaz. Yabancıya sermaye gelmez, gelmiyor da kaçıyor. Yazık, belediye başkanı seçilmiş. Sabah alıyoruz, niye alıyoruz? Çağırsan gelir zaten ya. Bütün belediye başkanlarımız için geçerli bu. Yazıktır, yani bu kadar her şeyi paspas etmeye hiçbirimizin hakkı yok. Net söylüyorum. Ben 50 yıldır bu hayatı yaşıyorum. Bu bedeli ödedim. Kimseye de bu lüks hayatı Allah reva görmesin"