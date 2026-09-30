Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'ya AKP’den bir darbe daha: Sonuç görüntülenemedi

Fon vurgunu yaptığı ortaya çıkan Fatma Betül Sayan Kaya'nın AKP'deki görevlerinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmelere bir yenisi eklendi. Kaya'nın adı, AKP'nin resmi internet sitesindeki arama bölümünde yapılan aramada artık sonuç vermiyor. "Fatma Betül Sayan Kaya" şeklinde yapılan isim aramasında herhangi bir kayıt bulunmaması dikkat çekti.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILDI

Fatma Betül Sayan Kaya, kendisi ve eşine gelen tepkilerin ardından AKP Genel Başkan Yardımcılığı başta olmak üzere partisindeki görevlerinden istifa etti.

İstifanın ardından AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'ın, Kaya'nın görevlerinden ayrıldığını MKYK üyelerinin bulunduğu WhatsApp grubunda duyurduğu öne sürüldü. İnan'ın bu duyurunun ardından Kaya'yı gruptan çıkardığı da iddialar arasında yer aldı.

ŞİMDİ DE PARTİ SİTESİNDE YOK

Kaya hakkında ortaya çıkan son gelişme ise AKP'nin resmi internet sitesinde yaşandı.

Partinin internet sitesindeki arama bölümünde Kaya'nın adı yazıldığında herhangi bir sonuç çıkmadı. Böylece Kaya'nın ismi, görevlerinden ayrılmasının ardından partinin resmi internet sitesindeki arama sonuçlarında da görünmez hale geldi.