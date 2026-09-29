Son Dakika | Fonzi Fatma Betül Sayan Kaya'dan soruşturmadan sıyrılma hamlesi! Paraları iade mi etti?

Fon soruşturmasında 2.2 milyar TL vurgun yaptığı ortaya çıkan AKP'li eski bakan Fatma Betül Sayan Kara paraları iade etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına 2.2 milyar TL aktarıldı.

Fon skandalı soruşturmasında Özata Denizcilik hisselerindeki işlemler nedeniyle hakkında iddialar gündeme gelen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Ekonomim Gazetesi'nin edindiği bilgilere göre Kaya çifti, söz konusu hisse işlemlerinden elde ettiği yaklaşık 2,2 milyar lirayı Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından bildirilen hesaba yatırdı.

İADE ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA MI?

SPK mevzuatında, Kurul tarafından 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107/1 maddesi kapsamında hakkında suç duyurusu kararı verilen kişilerin, belirli koşulları yerine getirmeleri halinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanabilmelerine imkan tanınıyor.

Düzenlemeye göre, ilgili kişilerin elde ettiği veya elde edilmesine neden olduğu menfaatin iki katını, belirlenen süre içerisinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e-tahsilat hesabına yatırması ve buna ilişkin belgeleri SPK'ya sunması gerekiyor.

Kaya çiftinin de 2,2 milyar liralık ödemeyi bu kapsamda gerçekleştirdiği düşünülüyor. Fatma Betül Sayan Kaya bu hamlesiyle etkin pişmanlıktan yararlanabilecek.

NE OLMUŞTU?

Fatma Betül Sayan Kaya'nın Özata Denizcilik hisselerine ilişkin işlemleri kamuoyunda gündeme gelmiş, Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın kısa süre içerisinde yüksek tutarda kazanç sağladığı ortaya çıkmıştı.

Kaya, 8 Nisan'da Özata Denizcilik hisselerinden 250 bin adet almış ve hisseleri eylül ayında yaklaşık 4 bin 482 lira seviyesinden satmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya tepkilerin ardından AKP'deki görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaya'nın istifasının ardından AKP Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu açıklamada bulunmuştu:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatma Betül Sayan Kaya'nın görevden af talebini kabul etti. Fon krizi konusunda usulsüzlük, yolsuzluk yapan herkes hesap verecek. Her türlü yanlışa karşı tavizsiz hareket edeceğiz. Cumhurbaşkanımızın 'yanlış yapan kim olursa olsun hesap sorulacaktır' ilkesi esas alınarak bu meselenin üzerine gidilecektir. Bundan olumsuz etkilenen vatandaşlarımızın durumları titizlikle ele alınacaktır."