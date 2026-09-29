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Halk TV Türkiye Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı

Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı

Fon skandalıyla gündeme gelen Fatma Betül Sayan Kaya’yı Kurtuluş Savaşı kahramanı ‘Nene Hatun’a benzeten Turuncu Dergisi’nin sahibinin, eski AKP’li vekil Mehmet Ceylan’ın vukuatlı eşi Zahide Ceylan olduğu ortaya çıktı.

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Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı
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Fon skandalı soruşturması kapsamında milyarlık vurgun yaptığı ortaya çıkan AKP’li Fatma Betül Sayan'ı Kurtuluş Savaşı kahramanı 'Nene Hatun' ile bir tutan Turuncu Dergisi'nin sahibinin eski AKP Karabük Milletvekili Mehmet Ceylan'ın vukuatlı eşi Zahide Ceylan olduğu ortaya çıktı.

AKP’nin eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya, 8 Nisan'da 250 bin adet Özata Denizcilik hisselerini 255 liradan alıp, Eylül'de 4 bin 482 liradan satarak 163 milyon lirasını, yaklaşık 2 milyar lira kazandığı ortaya çıkınca AKP'deki tüm görevlerinden istifa etti ancak ancak ‘Soruşturma açılmalı ve yargılanmalı’ çağrıları her gün daha da artıyor.

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Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı - Resim : 2

FON VURGUNCUSUNA 'NENE HATUN' BENZETMESİ

Yaklaşık 10 yıl önce, Sayan’ı kapak yapan ve onu Nene Hatun ile bir tutan dergi de fon skandalıyla birlikte yeniden gündem oldu.

Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı - Resim : 3

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DERGİ SAHİBİ ESKİ AKP'Lİ VEKİLİN VUKUATLI EŞİ ÇIKTI

AKP’li Sayan’a ‘Nene Hutan’ diyen Turduncu Dergisi’nin sahibi de tanıdık çıktı. Derginin sahibi olan Zahide Ceylan, eski AKP Karabük milletvekili ve eski bakan yardımcısı Mehmet Ceylan'ın eşi...

Fonzi Fatma Betül Sayan'ı 'Nene Hatun' ilan etmişti! O derginin sahibi bakın kim çıktı - Resim : 5

'SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?'

Ceylan daha önce, Sinop-Gerze karayolu güzergâhında 139 Km hızla radara yakalananmasının ardından hız sınırını aştığı gerekçesiyle ceza kesen polislere "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz?" diyerek tepki göstermesiyle gündeme gelmişti. Bu olayın ardından polisler sürgün edilmişti.

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BAROLAR BİRLİĞİ BAŞKANIYLA TARTIŞMA

Ceylan’ın kamuoyu gündemine geldiği bir başka olay da eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile trende yaşadığı tartışmaydı. Ceylan, tren yolculuğu sırasında Feyzioğlu’nun telefonda ne konuştuğunu dinlemek üzere, diğer koltuklar boş iken özellikle yerini değiştirip, hemen önündeki koltuğa oturduktan sonra konuşulanlara tepki göstermiş, "yalan söylüyorsun, polis kimseye zarar vermiyor, hem bunları söyleyeceksin hem de bizim yaptığımız hızlı trene bineceksin, bunları söyleyeceksen kara trene bin’ diye sözlü saldırıda bulunmuştu. Olay sonrası da Feyzioğlu ve yanındakiler bir önceki istasyonda trenden inmesini hazmedemeyen Ceylan'ın telefonda konuştuğu bir şahsa ‘hay Allah trenden iniyorlar’ diyerek soğukkanlı bir şekilde bilgi verdiği ifade edilmişti.

Eski AKP’li vekilin eşi, daha önce de Çankaya’da aracını yolun ortasına park etmesi nedeniyle yoldan geçemeyen bir çiftle tartışmıştı. Çiftin, Ceylan’dan şikâyetçi olduğu basına yansımıştı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fatma Betül Sayan Kaya Fon Skandalı Mehmet Ceyhan
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