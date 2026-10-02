TFF'de UEFA depremi: Skandallar sonrası karar çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'Hakemler Dosyası' soruşturması ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) açıkladığı bahis sevkleri ortalığı karıştırdı.

FERHAT GÜNDOĞDU VE YASİN KOL GÖZALTINDA

Hakemler Dosyası'nda başta MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, üst düzey yöneticiler ve hakem Yasin Kol olmak üzere pek çok isim gözaltına alındı. Şüpheliler, 'resmi evrakta sahtecilik' 'mobbing' 'yasa dışı bahis' ile suçlandı.

448 KULÜP YÖNETİCİSİ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Soruşturmanın başladığı aynı günlerde TFF de son 5 yıl içerisinde bahis oynadığını tespit ettiği 448 kulüp yöneticisini disipline sevk etti. Art arda yaşanan gelişmelerin ardından UEFA harekete geçti.

UEFA GÖZLEMCİ GÖNDERECEK

Fatih Doğan'ın haberine göre; UEFA yaşanan gelişmeleri yakından takip etme kararı aldı. UEFA'nın Türkiye'ye bir gözlemci gönderme hazırlığında olduğu öne sürüldü. UEFA yaşananlar üzerine TFF'ye yaptırım uygulayabilir.