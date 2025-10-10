Uzun yaşamın sırrı tabağınızda: Sağlıklı beslenme ömrünüze 10 yıl ekleyebilir

Yüz yaşını geçmiş bireylerin standart sorularından biri şudur: "Sırrınız nedir?" Cevaplar genellikle yemekle ilgilidir. Geçen yıl 117 yaşında öldüğünde dünyanın en yaşlı insanı olan Maria Branyas Morera için bu, günde üç yoğurt yemekti. Resmen yaşlı bir insan olan Jeanne Calment ( bu kişi olsa da ), inanılmaz derecede zenginliğini, çikolata ve ara sıra içtiği bir kadeh porto şarabına bağlıydı.

Elbette, ne yapacağınız önemli. Beslenme şeklinizin şeklinin üzerinde büyük etkisi var ve sağlıklı kalmak uzun bir yaşamın ön kısmıdır. Ama daha iyi bir soru şu olabilir: "Ne yemediniz?"

Norveç’teki Bergen Üniversitesi’nden Lars Fadnes ve ekibi, Küresel Hastalık Yükü Çalışması adlı büyük bir veri setini analiz ederek uzun yaşamı destekleyen bir diyet modeli geliştirdi. Araştırma, tipik Batı diyetlerinin—yani rafine tahıllar, ilave şeker, kırmızı ve işlenmiş et ile süt ürünleri açısından zengin; tam tahıllar, taze meyve-sebze, kuruyemiş ve balık açısından fakir beslenme şekillerinin—uzun ömür için ideal olmadığını ortaya koydu. Bu tür diyetler, her yıl yaklaşık 11 milyon erken ölüme yol açıyor.

Araştırmacılar, bu diyeti uygulayan kişinin kalıcı olarak daha sağlıklı bir diyet geçmeleri durumunda ne dayanıklılık modellediler ve yaşam döngüsü üzerinde büyük bir etki alanı buldular. Mesela bugün ABD'de yaşayan 20 yaşında bir kadın, orada tüketilen tipik bir diyetle 80 yaşına kadar yaşamayı bekleyebilir. Ancak et, şeker, süt ürünleri ve rafine süreleri önemli ölçüde azaltıp; meyve, sebze, kuruyemiş, baklagiller ve balıktan oluşur bir diyette kalıcı olarak geçerse, yaşam kapasitesi 89'a ulaşır; bu da neredeyse yıllık bir kazançtır. Aynı değişimi yapan 20 yaşında bir ABD'li erkek de benzer şekilde yaşam süresini, daha düşük bir başlangıç ​​​​noktasından, 76'dan 86'ya çıkaracaktır.