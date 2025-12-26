E-Ticaretin görünmeyen çöp dağları

Yayınlanma:
İnternetten sipariş ettiğimiz her ürün bize birkaç kat ambalaj içinde geliyor; çoğu zaman güzel ticari ambalajın yanı sıra, kutu, baloncuklu naylon veya her ikisi gibi ek bir katman daha bulunuyor. Anlaşılan o ki, e-ticaretin yükselişi, ambalaj malzemeleri sektöründe de paralel bir yükselişi beraberinde getirmiş.

Markets and Markets'ın tahminlerine göre, e-ticaret ambalaj pazarı 2025'te 79,83 milyar dolara ulaşacak ve ardından yıllık bileşik büyüme oranı %7,45 ile 2030'da 114,33 milyar dolara yükselecek. Çevrimiçi satışlardaki büyüme, ambalaj malzemelerindeki patlama olmadan gerçekleşemez.

b2b-trade.webp

Her e-ticaret fuarında mutlaka onlarla karşılaşırız: ambalaj malzemeleri sunan şirketler. Küçük ve büyük zarflar ve poşetler, kutular ve kartonlar, dolgu macunu, darbe koruma folyosu – bu tür ürünlerin doğayı korumak için azaltılması gerekiyordu, ancak pratikte her zamankinden daha yoğun bir şekilde kullanılıyorlar.

İstatistiklere göre, en çok tercih edilen taşıma yöntemi kutular. Kutular, çok çeşitli ürünler için esnek ve güvenli teslimat seçenekleri sunduğu için tercih ediliyor.

Oluklu karton kutular mükemmel yastıklama ve sağlamlık sunarak elektronik eşyalar, dijital cihazlar, giyim ve kozmetik ürünleri gibi eşyalar için idealdir. Dayanıklılıkları, ürünleri uzun mesafeli nakliye, sert kullanım ve uzun süreli depolama sırasında korumaya yardımcı olur; bu da ürünlerini sağlam tutmak isteyen markalar için tercih edilen bir seçenek haline getirir.

delivery.webp

Malzeme açısından bakıldığında, karton ambalaj en tercih edilenidir. Bunun nedeni, kartonun güçlü, uygun fiyatlı ve geri dönüştürülebilir olmasıdır; bu da marka imajlarını oluşturmak isteyenler için ideal bir seçim olmasını sağlar.

Karton, hafif olmasına rağmen giyim, kozmetik, kitap ve küçük elektronik eşyalar gibi ağır oluklu mukavva ambalajına ihtiyaç duyulmayan çeşitli ürünler için yeterince sağlamdır.

Ayrıca, karton baskıya da iyi dayanır; bu da perakendecilerin müşterileri çekmek ve ilgi çekici kutu açma deneyimleri yaratmak için yüksek kaliteli grafikler kullanmasına olanak tanır; bu da çevrimiçi perakendecilikte önemli bir faktördür.

En fazla ambalaj atığı gıda sektöründe tüketiliyor, çünkü tüketiciler zaten market alışverişi, hazır yemekler, içecekler ve özel ürünleri internet üzerinden sipariş etme alışkanlığına sahipler.

e-commerce-bot.webp

Talep üzerine yemek pazarındaki oyuncular arasındaki rekabet oldukça şiddetli ve markalar çevrimiçi varlıklarını yoğun bir şekilde genişletiyor; artık giderek daha fazla ürün yelpazesi çevrimiçi olarak sunuluyor.

İlerleyen dönemde şirketlerin, gıdaları taze tutan, sıcaklığını koruyan ve kirlenmeyi önleyen daha gelişmiş ambalajlara ihtiyacı olacak.

Ayrıca, artan kentleşme, yoğun çalışma temposu ve akıllı telefon odaklı alışveriş alışkanlıkları, daha fazla tüketicinin gıdalarını çevrimiçi olarak satın almasına yol açarak, gıda ve içecekler için e-ticaret ambalajlarına olan talebi hızlandırıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

