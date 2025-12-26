Yaşlanmaya çiğ patates suyuyla meydan okuyun: Kozmetiklere servet harcamayın

MUCİZEVİ TEDAVİ

Patates suyu yapımı kolaydır. 3 orta boy çiğ patatese ihtiyacınız olacak. Patatesleri rendeleyip suyunu sıkabilir veya meyve sıkacağına koyabilirsiniz. 20 dakika içinde içmek en iyisidir. Bağışıklığı güçlendirmeye yardımcı olan önemli miktarda vitamin ve mineral içerir.

Vücudunuza fayda sağlamak istiyorsanız, birkaç hafta boyunca patates kabuklarını kullanın. 1-2 ay boyunca günde iki kez yarım bardak içmeniz yeterlidir. Amaç, vücudun savunmasını desteklemektir.

VİTAMİN DEPOSU

Patates, yüksek miktarda C vitamini içerir. Bir bardak patates suyu, önerilen günlük dozun %100'ünü sağlar. Bu yumru kök, vücuda günlük B vitamini ihtiyacının %40'ını karşılayabilir. Bir portakalla karşılaştırıldığında, 3 kat daha fazla potasyum içerir. Ayrıca az miktarda demir ve antioksidanlar, kalsiyum, çinko ve K vitamini de içerir.

YAŞLANMA

Çiğ patates, yüksek C vitamini içeriği sayesinde yaşlanma karşıtı etkilere sahiptir. Diğer şeylerin yanı sıra, yara izlerini iyileştirebilir ve iltihap önleyici etkiye sahiptir. Bir bardak patates suyu, özellikle içerdiği şekerler sayesinde size bolca enerji verecektir.

Patatesle hazırlayabileceğiniz farklı maskeler sayesinde cildinizi besleyebilir, gençleştirebilirsiniz. Patates suyunun cilde faydaları pek çoktur, aynı zamanda saç bakımında da etkili bir üründür. O halde gelin, patates suyu neye iyi gelir hep birlikte inceleyelim…

PATATES SUYUNUN CİLDE FAYDALARI NELERDİR?

PATATES SUYU CİLDİ SIKILAŞTIRIR MI?

Yapımı son derece kolay, ev tipi bir cilt maskesi türü olan patates ile daha genç, parlak, sıkı ve ışıl ışıl bir tene sahip olabilirsiniz. Patates suyunun faydaları şunlardır:

Göz altı morluklarını gidermede, ciltteki renk eşitsizliklerini yok etmede iyi bir yardımcıdır.

Vitamin ve mineraller bakımından zengin olduğu için anti-aging özelliği bulunur. Özellikle çok derin olmayan çizgilere uygulandığında güzel sonuçlar verir.

Vücuttaki selülitlerle mücadele konusunda da patates suyunun faydaları son derece etkilidir.

Patates suyu antibakteriyel içerikli olduğu için akne, sivilce, siyah nokta gibi cilt sorunlarının kısa sürede iyileşmesini sağlar.

Gün boyu yorulan, solgun görünen yüzünüze patates suyu maskesi uyguladığınızda aniden canlandığına, ışıldadığına şahit olabilirsiniz.

Yüzler, eller ve tüm vücut için faydalı olan patates suyu özellikle boyun bölgesindeki kırışıklıklar için tercih edilebilir.

Haşlanmış patates suyunu gargara yaparsanız, ağız içindeki yaraları da iyileştirmeye yardımcı olur. Aynı şekilde diş iltihaplanmalarında da geçici rahatlama sağlayabilir.

Vitamin, mineral, kalsiyum, fosfor, bakır, folik asit gibi içerikler bakımından zengin olan patates suyu neye iyi gelir diye baktığınızda ilk göze çarpan doğal tonik etkisi olur. Tüm bu bileşenler sayesinde cildi sıkılaştırma özelliği taşıyan patates suyu sıkılaştırmanın yanı sıra, cilde aydınlık bir görünüm vermesi ve tazelik kazandırması gibi sebeplerle de tercih edilir. Patates suyundan yüksek verim alabilmek için düzenli uygulamanız ve kullandığınız maske ve suların taze olması önem taşır.

PATATES SUYU CİLT LEKELERİNE İYİ GELİR Mİ?

Patates suyu maskesi yüzünüzde ya da cildinizde bulunan lekelerin giderilmesi adına da etkili bir çözümdür. Yaşla beraber oluşan bazı leke ve izler, patates suyunun düzenli kullanılması sonucunda gözle görülür biçimde azalır. Hem patatesin kendisi hem de patates suyu aynı zamanda doğal peelingdir. Dolayısıyla ölü derilerin ciltten arındırılması konusunda işlev görür. Bunun yanı sıra yara ve kızarıkların hızlı iyileşmesini de sağlar. Cildinize belirli aralıklarla peeling yapmak tüm ürünlerin kullanımını daha da etkili hale getirecektir. Peeling nedir diye merak ediyorsanız, buradan inceleyebilirsiniz.

PATATES SUYU CİLDE NASIL UYGULANIR?

PATATES SUYUNUN CİLDE FAYDALARI

Öncelikle patates suyu nasıl yapılır, ona bakalım… Yemeklik patatesleri alıp büyüklüğüne göre ikiye ya da dörde bölün ve haşlayın. Bu haşlama suyunu cildinize sürmek üzere soğutun. Bir başka yöntem olarak ise patatesi rendeleyebilir, ince bir tülbent içine alarak sıkıp suyunu çıkarabilirsiniz. Bu suyla yüzünüzü tıpkı tonikle temizler gibi silebilir, bir pamuk ile göz altlarınıza minik tampon hareketlerle uygulayarak etkisini artırabilirsiniz. Burada önemli olan nokta her seferinde taze patates suyu kullanmaktır. Fazla haşlayıp bekletmeniz halinde maksimum fayda sağlayamazsınız. Yalnızca ciltte değil, saç bakımında da patates suyunun faydaları öne çıkar. Saçı erken beyazlayanlar, dökülenler ve cansız saçlara sahip olanlar patates suyu ile saçlarında canlı bir görünüm yakalayabilir.

SORUNLARDAN KAÇININ!

Vücudumuzu korumak için diğer tüm yöntemlerde olduğu gibi, risklerden de kaçınılmalıdır. Patates suyu hazırlarken, her zaman soyulmuş organik patates yumruları kullanın. En büyük risk, baş ağrısı, mide bulantısı veya mide sorunlarına neden olabilen solanindir. Solanin, patatesler uzun süre güneşe maruz kaldığında oluşur ve bu da yeşillenmeleriyle kendini gösterir. Filizlenme de tehlikeli olabilir, bu tür yumruları çiğ patates suyu hazırlamak için kesinlikle kullanmayın.