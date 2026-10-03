Montella'dan beklenen istifa açıklaması! "Bu çok doğal" diyerek anlattı
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Belçika maçından sonra beklenen istifa açıklamasını yaptı. "Bu çok doğal" diyerek anlattı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı üçüncü maçında da puanla tanışamadı. Liege'de oynanan ve ilk yarısı da Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren mücadelede, ev sahibi takımın golleri De Bruyne (2) ve Lukaku'dan geldi.
Üçüncü maçını da kaybeden milli takım son sırada kaldı. Belçika ise puanını 6'ya yükseltti. Maçtan sonra Montella'dan beklenen istifa açıklaması. "Bu çok doğal" diyerek anlattı.
A Milli Takım, gruptaki ilk iki maçını da kaybetmişti. Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 yenilen milliler, Bursa'da da İtalya'ya 4-1 mağlup olmuşlardı.
Karşılaşmadan sonra gözler A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya çevrildi. Montella, Liege'deki Maurice Dufrasne Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İstatistik olarak dengeli bir maç olduğunu ileri süren Montella, "Bu seviyedeki futbolda hata yapamazsınız, hata yaptığınızda rakipler bu hataları affetmiyor. Grupta sadece İtalya maçının ilk yarısında zihniyet olarak hatalı oynadık. Futbolcularımız maçın başından sonuna kadar büyük mücadele verdi, üç günde bir bu seviyede kendimizi tartıyoruz" dedi.
İtalyan teknik adam, "A Ligi'nde olmak bir ayrıcalık, bir suç değil, o yüzden çalışmaya, kendimizi geliştirmeye en iyisini yapmaya, çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Burada futbolcularımızı herhangi bir şekilde suçlamıyorum, futbolda farklı seviyeler vardır, A Ligi de böyle bir seviye" diye konuştu.
Montella, "Takımımızın sonuna kadar denediğine inanıyorum, birçok fırsat oluşturduk, rakiple eş değerdi. Rakip ceza sahasında 40 kez buluştuk, rakibimiz ise bizim ceza sahamızda 26 kez buluştu. Futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Son kararlarda belki de daha net kararlar verirsek farklı bir skor da olabilirdi. Rakiplerimiz o konuda bizden bir tık daha üstündü" ifadelerini kullandı.
Herkes Montella'dan Bursa'dan sonra Belçika'da da taraftarların istifa çağrısına ne diyeceğini bekliyordu. Montella beklenen istifa açıklamasını yaparken, "Bu çok doğal" diyerek şunları anlattı:
"Şu anki eleştirilere çok fazla kulak asmak istemiyorum, 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittik, A Ligi seviyesine bu futbolcularla çıktık, şu an sadece üç günde bir kendimizi tarttığımız, geliştirdiğimiz bir dönem geçiriyoruz, bunlar da gelecekte yapmamız gerekenler için bir hazırlık."
"Son 3 senede beklentileri çok yükselttik, şu anda memnun olmamaları çok doğal. Taraftarlarımız düşüncelerini tabii ki bizimle paylaşabilir. Net bir şekilde şunu söyleyebilirim, çok motiveyim ve her zamankinden daha çok çalışmaya hazırım. Çünkü ben futbolu iyi bilirim, hazırlıklarımızı en iyi şekilde yapacağız, konsantrasyonumuz tamamen oynayacağımız maçlarda, herhangi bir başka bir şey düşünmüyorum."
"Ülkemizi temsil ettiğimizin ve taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıp geride kalan maçlarda en iyi şekilde performans göstermeye çalışacağız. Sonuç sizden yana olmadığında oyuncularımız üzgün olabilir ama kafaları dik olmaları gerek. Sonuna kadar mücadele edeceğiz, demoralize olmayacağız."