Son Dakika | Fon skandalında 20 kişi daha tutuklandı

Türkiye'ye maliyeti 90 milyar dolar olduğu söylenen fon skandalı hakkındaki soruşturmada 20 şüpheli daha tutuklandı. Son kararla birlikte dosyadaki tutuklu sayısı 85’e yükseldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni tutuklama kararları çıktı.

Soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen 20 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 85’e ulaştı.

Fon skandalından AKP yöneticisi de çıkmıştı. Eski Bakan da olan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 2,2 milyar lira kazandığı ortaya çıkmış ardından partisindeki görevlerinden istifa etmişti.

TUTUKLANAN 20 KİŞİNİN İSMİ AÇIKLANDI! ŞARKICI NİL ÖZALP DE ARALARINDA

Son kararla tutuklanan isimler şöyle:

Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.

BALIKÇI İSMET DE TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmada daha önce Ali Çil, İskender Balcı, Adem Karatepe ve kamuoyunda “Balıkçı İsmet” olarak bilinen İsmet Öğüt de tutuklanmıştı.

Öğüt adına 1 Temmuz-16 Eylül tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 liralık fon çıkışı tespit edildiği belirtilmişti. Bu yüksek tutarlı para hareketleriyle ilgili ayrıca inceleme başlatılmıştı.

Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun, Mesut Altan, Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve Tolga Tuğtekin hakkında ise adli kontrol kararı verilmişti.

MASAK’TAN MALİ VERİ TALEBİ

Başsavcılık, 17 Eylül’de MASAK’a gönderdiği müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarına ilişkin mali verilerin temin edilmesini istemişti.

Müzekkerede şirket yöneticilerinin kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bu yana yapılan yurt dışı para transferleri, kripto varlık hareketleri ve tüm para giriş-çıkışlarının ham veri olarak savcılığa gönderilmesi talep edilmişti.

ŞİRKET YÖNETİCİLERİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, yönetim kurulu üyeleri Emre Alkin ve Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da daha önce tutuklanan isimler arasında yer almıştı.

Dosyanın devamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel, eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Erkan Kilimci ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Saffet İnal’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilmişti.

MALVARLIĞI TEDBİRLERİ UYGULANDI

Başsavcılık, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etmişti.

Tedbirler kapsamında bazı kişiler ile yakınları hakkında devir, satış, bağış, ipotek, rehin, yüksek tutarlı para çekimi, EFT ve havale işlemlerinde savcılık görüşü alınması istendi. Sermaye piyasası araçlarının dondurulması, taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi için de talimat verildi.

SPK’nın 17 Eylül 2026 tarihli kararı doğrultusunda 131 fonun TEFAS’ta alım satım işlemlerine kapatıldığı açıklanmıştı. Daha sonra bazı firma ve kişilere yönelik para hareketleri ile malvarlığı tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildiği belirtildi.

JET, YAT VE VİLLALARA EL KONULDU

MASAK raporunda, AKP'li Muhammed Yarız adına kayıtlı beş aracın 7-8 Eylül 2026 tarihlerinde dört kişiye devredildiği kaydedildi. Piyasa değerinin yaklaşık 200-220 milyon lira olduğu değerlendirilen araçlar için hesaba toplam 26 bin 280 lira yatırıldığı belirtildi.

Raporda, devirlerin malvarlığını soruşturmadan kaçırma amacı taşıyabileceğine ilişkin kuvvetli şüphe bulunduğu ifade edildi. Dört araca el konulurken bir aracın yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

Soruşturma kapsamında Muhammed Yarız ve Emre Tezmen’e ait olduğu belirtilen 2 özel jet ile Serdar Turhan’a ait olduğu değerlendirilen “LORETA” isimli yata da el konuldu. Jetler ve yatın toplam değerinin yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira olduğu belirtildi.

Beykoz’da da Muhammed Yarız ve Serdar Turhan’a ait olduğu öne sürülen, ancak üçüncü kişiler adına kayıtlı bulunan beş villaya el konuldu. Villaların toplam piyasa değerinin yaklaşık 1,2 milyar lira olduğu kaydedildi.