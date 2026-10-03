Saliha Şahin itiraf etti: Herkes "Ohhh dokundu sonunda" dedi
Fenerbahçe'nin yeni transferi milli voleybolcu Saliha Şahin, sırrını itiraf etti: Herkes "Ohhh dokundu sonunda" dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi milli voleybolcu Saliha Şahin, sırrını itiraf etti. Saliha Şahin, "Herkes 'Ohhh dokundu sonunda' dedi" diyerek açıkladı.
27 yaşındaki oyuncu Fenerbahçe TV'de katıldığı programda Eda Erdem'le aynı takımda oynayacak olmasından dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Gerçekten nazar değmesin ama müthiş profesyonel, müthiş antrenman yapıyor. Herkes için müthiş bir hedef Eda abla bence. Yani onun gibi olmak gerekiyor gerçekten. Eda ablanın yaşında hala Eda abla gibi sıçrıyor olabilmeyi ve çalışıyor olabilmeyi çok istiyorum. Müthiş bir gurur. Geçenlerde ona şey dedim hatta 'Abla ne zaman yazacaksın artık, voleybolun kitabını ne zaman yazacaksın?' dedim."
Saliha "Hayalindeki en iyi 6, en iyi kadro?" sorusuna da ""Bu benim beraber oynadığım, iyi olduğunu düşündüğüm altılım. Hatta 6 değil, bir 8 falan galiba çünkü 6 olamaz yani. Buraya koyamadıklarım da lütfen gönül koymasın. Çünkü aslında yani hepimiz iyiyiz. Herkes çok iyi yani" cevabını verdi ve şöyle devam etti:
"Pasör olarak Elif ile Maja'yı demek istiyorum. İkisinden birini seçemedim, o yüzden Elif ile Maja demek istiyorum. İkisiyle de oynadım çünkü."
"Pasör çaprazı Mile (Melissa Vargas) demek istiyorum. Çünkü gerçekten oynaması aşırı keyifli, çok takım oyuncusu, inanılmaz konforlu hissettiriyor sahada ve sana çok destek oluyor."
"Orta oyunculardan Eda abla (Erdem) zaten, Maja Poljak çaprazı olarak koydum. Köşelerden Natalia Pereira. O da beğendiğim bir smaçör."
"Yeon-Koung Kim ablam. Hem çok komikti, inanılmaz bir kadın gerçekten. Fenerbahçe geçmişi de var. O yüzden Yeon-Koung Kim demek istiyorum."
"Türk smaçör olarak da kendimi ekledim oraya. Libero olarak da Castillo ve Gizem ablayı (Örge) koydum. Böyle bir kadrom var şimdilik."
Saliha, Hande Baladın'la Eczacıbaşı'ndan sonra Fenerbahçe'de de birlikte oynayacak olmasıyla ilgili de "Hande ile çok uzun yıllardır beraber oynuyoruz. Milli takımlarda da olsun, Eczacıbaşı'ndan bu yana... Hande ile bir 5-6. yılımız olmuştur herhalde. Hande'nin iyi bir takım arkadaşı olduğunu düşünüyorum, uyumlu bir takım arkadaşı bence. Biz de birbirimizi artık o kadar iyi tanıyoruz ki yani, aynı mevkide de oynuyoruz zaten. Benim için tabii ki mutluluk verici bir şey" dedi.
Saliha Şahin, Fenerbahçe'den ilk teklif aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Dedim ki 'Galiba oluyor, bu sefer galiba oluyor' dedim ve çok mutlu oldum. Direkt ailemi aradım, annemlere haber verdim. Dedim: 'Böyle böyle galiba gerçekten oluyor bu sefer' filan. Kendim de çok istedim, bu sefer olmasını çok istedim. Bazen içimizdeki bir hissiyat bu. Öyle hissettim, kabul ettim ve çok da heyecanlı bir şekilde kabul ettim. Çok da güzel oldu, iyi ki de oldu" ifadelerini kullandı.
Saliha Şahin, sırrını da itiraf etti. Totemi vardı ve şunları anlattı: "Bu yılki bütün kupalara maçtan önce böyle dokunmak istiyorum, zaten o hep aklımda. Hatta şey diyordum: 'Hadi getirin artık şunu maçtan önce' falan. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda (Milli takımda) yarı final oldu, finalden önce hâlâ kupayı arıyorum böyle: 'Kupa nerede, dokunmam lazım?'"
"Çünkü bu bir totem, buna inanıyorum. Enerjisel olarak da buna inanıyorum ve bunun olması gerekiyor. En son kupayı gördüğümde 'Sonunda buradasın, sana dokunabileceğim' dedim ve dokundum. Herkes 'Ohhh dokundu sonunda' dedi. Bunu aşırı içimden gelerek yapıyorum çünkü. Yani yapmak için yapmıyorum gerçekten. Bütün samimiyetimle yapıyorum herhalde. Bu yıl da onu devam ettirmek istiyorum. Kupa gösterin bana."