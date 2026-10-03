Saliha Şahin itiraf etti: Herkes "Ohhh dokundu sonunda" dedi

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Saliha Şahin, Fenerbahçe'den ilk teklif aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Dedim ki 'Galiba oluyor, bu sefer galiba oluyor' dedim ve çok mutlu oldum. Direkt ailemi aradım, annemlere haber verdim. Dedim: 'Böyle böyle galiba gerçekten oluyor bu sefer' filan. Kendim de çok istedim, bu sefer olmasını çok istedim. Bazen içimizdeki bir hissiyat bu. Öyle hissettim, kabul ettim ve çok da heyecanlı bir şekilde kabul ettim. Çok da güzel oldu, iyi ki de oldu" ifadelerini kullandı.