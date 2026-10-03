Filenin Sultanları'nda Santarelli'den ayrılık açıklaması! "Eksik olan" diyerek anlattı

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"Bana göre bu sadece spor. İnsan her zaman elinden gelenin en iyisini verir. Ben de üzerimde hangi forma olursa olsun, hangi renkler ve hangi ülke adına çalışıyor olursam olayım her maçta gerçekten tüm benliğimi ortaya koydum. Bu Avrupa Şampiyonası için çok çalıştım. Geçen yıl bana söylenenlerin ağırlığını içimde taşıyordum. Kendi evimizde oynamanın baskısını hissediyordum ve bu kızlar, bu milli takım için elimden gelenin en iyisini vermek istiyordum."