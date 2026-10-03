Filenin Sultanları'nda Santarelli'den ayrılık açıklaması! "Eksik olan" diyerek anlattı
Filenin Sultanları'nda başantrenör Daniele Santaralli'den ayrılık açıklaması. "Eksik olan" diyerek anlattı.
Türkiye'nin gururu Filenin Sultanları, yaz döneminde uluslararası başarılarına yenilerini ekledi ve adını tarihe altın harflerle bir kez daha yazdırdı.
İtalyan başantrenör Daniele Santerelli yönetimindeki A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önce Çin'de düzenlenen 2026 Milletler Ligi finallerinde mücadele etti.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, burada müthiş mücadelelere sahne olan maçları kazanarak Milletler Ligi şampiyonu olmayı başardı.
Filenin Sultanları, bunun ardından İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele etti. Burada da şampiyonluk kupasını kaldırdı.
Millilerin Avrupa Şampiyonası'nda finalde İtalya'yı devirmesi ülkesinde gözlerin A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli'ye çevrilmesine neden oldu.
Santarelli'nin özellikle İtalyanların kaybettiği finalden sonra çılgınca şampiyonluğu kutlaması İtalya'da tepkilerle karşılandı.
İtalyan basını da Santarelli'yi soru yağmuruna tuttu. Santarelli, daha önceki röportajında Avrupa Şampiyonası finali sonrasında İtalya'dan aldığı eleştiriler sorulduğunda şunları söyledi:
"Bakın, iki şey söylememe izin verin çünkü sanırım yaşananlarla ilgili konuşmam için doğru fırsat bu. Geçen yıl Türkiye'de bana, İtalyan olduğum için İtalya'ya karşı bilerek kaybetmek istediğimi söylediler. Bu yıl ise Türkiye'nin kazanmasını sağladığım için artık İtalya'da beni istemediklerini, sanki İtalyan bayrağını tanımamış ve ona saygısızlık etmişim gibi davrandığımı söylediler."
"Bana göre bu sadece spor. İnsan her zaman elinden gelenin en iyisini verir. Ben de üzerimde hangi forma olursa olsun, hangi renkler ve hangi ülke adına çalışıyor olursam olayım her maçta gerçekten tüm benliğimi ortaya koydum. Bu Avrupa Şampiyonası için çok çalıştım. Geçen yıl bana söylenenlerin ağırlığını içimde taşıyordum. Kendi evimizde oynamanın baskısını hissediyordum ve bu kızlar, bu milli takım için elimden gelenin en iyisini vermek istiyordum."
"Kazandığımızda çok sevindim çünkü bu Avrupa Şampiyonası'nı gerçekten tüm benliğimle istiyordum. Çok çalıştım ve belki de ne kadar çalıştığımı, bu yaz neler yaşamak ve nelere katlanmak zorunda kaldığımı yalnızca ben biliyorum. Bu yüzden galibiyeti o şekilde kutlamamın nedeni, içimde taşımak zorunda kaldığım yükün ne olduğunu hiç kimsenin anlayamayacak olmasıydı."
"Tekrar söylüyorum; hangi formayı giyiyor olursam olayım, geçmişte hangi formayı giymiş olursam olayım ya da gelecekte hangisini giyecek olursam olayım aynı şekilde sevinirdim. Çünkü hayatımın neredeyse 30 yılında bu spor için yaptığım fedakârlıkları yalnızca ben biliyorum."
"Bu, bir hayalin daha gerçekleşmesiydi. Üst üste 2 Avrupa Şampiyonluğu kazanmak olağanüstü bir şey. Bu nedenle bazı insanların bunu kişisel algılamış olmasına sadece üzülüyorum. Ben çalıştığım her milli takım, federasyon veya kulüp için görevimi yapar ve elimden gelenin en iyisini veririm."
Santarelli, İtalyan basınına yeni bir demeç daha verdi. Filenin Sultanları'nda Santarelli'den ayrılık açıklaması! "Eksik olan" diyerek anlattı. La Gazzetta dello Sport'un haftalık olarak yayımlanan LGDS Sportweek dergisinin sorularını yanıtladı.
Santarelli, "Avrupa Şampiyonası'ndaki zafer, Türkiye'ye 2028 Olimpiyat Oyunları kotasını kazandırdı. Olimpiyatlardan sonra kendinizi nerede görüyorsunuz?" şeklindeki sorusu üzerine ayrılık açıklaması yaptı ve şöyle konuştu:
"Ne olacağını bilmiyorum. Hayatımın şu döneminde beni motive edecek şeyler, yeni challenge’lar istiyorum. Türkiye, sahip olabileceğim en iyi seçenek ve her şey iyi gidiyor. Conegliano ise iliklerime kadar işlemiş bir şey. Gelecekte ne olabileceğini hiç düşünmedim çünkü odağımı kaybetmek istemiyorum."
"(Conegliano ile ulaşılabilecek her başarıya ulaştınız. Sırbistan'ın ile Dünya Şampiyonluğu, Türkiye ile 2 Avrupa Şampiyonluğu yaşadınız. Eksik olan ne?) Olimpiyat madalyası. Bu benim için bir takıntı. Paris'te Türkiye ile 4. olarak buna çok yaklaştık; üstelik turnuvada 3 önemli oyuncumuzdan yoksun kalmak zorunda kaldık. Los Angeles'ta bu hedefe ulaşmak için elimden gelen her şeyi yapacağım."