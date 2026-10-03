Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu
Ankara'da doğada terk edilmiş halde bulunan 5 aylık kızıl geyik, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeniden hayata tutundu. İsmiyle seslenildiğinde koşa koşa gelen "Yaşarcan", sevimli hareketleriyle park ziyaretçilerinin göz bebeği oldu.
Ankara kırsalında henüz birkaç haftalıkken doğada terk edilen kızıl geyik yavrusu, zorlu tedavi maratonunun ardından Akdeniz'de yaşama tutundu.
Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan 5 aylık yavru, görevlilerin koyduğu ismi öğrenerek seslenildiğinde yanlarına koşmaya başladı.
Başkentte yalnız halde bulunan minik canlı, ilk olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yaklaşık bir ay boyunca tedavi gördü.
Sağlığına kavuşmasının ardından Antalya'ya getirilen yavruya, bakıcıları tarafından yaşama tutunması dileğiyle "Yaşarcan" adı verildi.
Biberonla beslenme döneminden katı yem aşamasına geçen sevimli geyik, kendisi için hazırlanan geniş alanda gelişimini sürdürüyor.
Parkın Sorumlu Veteriner Hekimi Damla Atay, yavrunun ortama hızla uyum sağladığını ve bakıcılarla özel bir bağ kurduğunu kaydetti.
Hayvanın alışılmadık cana yakınlığını anlatan Atay, "Hayatına yaşam parkında devam edecek. İsmine çok hakim. 'Yaşarcan' diye seslenildiğinde koştura koştura gelir, kendini sevdirir. Daha sonra tekrar alanına geçer" dedi.
Bünyesinde 130 farklı türden bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapan tesis, yaralı veya öksüz yaban canlılarına güvenli bir sığınak sağlıyor.
Erişkin boyuta ulaştığında parktaki kızıl geyik sürüsüne katılacak olan Yaşarcan, sevimli halleriyle ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi.
Merkezde rehabilitasyonu tamamlanan bir yaban keçisi yavrusunun da kısa süre önce kendi türünün bulunduğu alana bırakıldığı bildirildi.
(AA)