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Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu

Ankara'da doğada terk edilmiş halde bulunan 5 aylık kızıl geyik, Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda yeniden hayata tutundu. İsmiyle seslenildiğinde koşa koşa gelen "Yaşarcan", sevimli hareketleriyle park ziyaretçilerinin göz bebeği oldu.

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Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 1
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Ankara kırsalında henüz birkaç haftalıkken doğada terk edilen kızıl geyik yavrusu, zorlu tedavi maratonunun ardından Akdeniz'de yaşama tutundu.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 2
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Antalya Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınan 5 aylık yavru, görevlilerin koyduğu ismi öğrenerek seslenildiğinde yanlarına koşmaya başladı.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 3
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Başkentte yalnız halde bulunan minik canlı, ilk olarak Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yaklaşık bir ay boyunca tedavi gördü.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 4
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Sağlığına kavuşmasının ardından Antalya'ya getirilen yavruya, bakıcıları tarafından yaşama tutunması dileğiyle "Yaşarcan" adı verildi.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 5
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Biberonla beslenme döneminden katı yem aşamasına geçen sevimli geyik, kendisi için hazırlanan geniş alanda gelişimini sürdürüyor.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 6
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Parkın Sorumlu Veteriner Hekimi Damla Atay, yavrunun ortama hızla uyum sağladığını ve bakıcılarla özel bir bağ kurduğunu kaydetti.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 7
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Hayvanın alışılmadık cana yakınlığını anlatan Atay, "Hayatına yaşam parkında devam edecek. İsmine çok hakim. 'Yaşarcan' diye seslenildiğinde koştura koştura gelir, kendini sevdirir. Daha sonra tekrar alanına geçer" dedi.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 8
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Bünyesinde 130 farklı türden bin 500'den fazla hayvana ev sahipliği yapan tesis, yaralı veya öksüz yaban canlılarına güvenli bir sığınak sağlıyor.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 9
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Erişkin boyuta ulaştığında parktaki kızıl geyik sürüsüne katılacak olan Yaşarcan, sevimli halleriyle ziyaretçilerin de ilgi odağı haline geldi.

Doğada ölüme terk edilmişti: Yaşasın diye adı 'Yaşarcan' oldu - Fotoğraf: 10
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Merkezde rehabilitasyonu tamamlanan bir yaban keçisi yavrusunun da kısa süre önce kendi türünün bulunduğu alana bırakıldığı bildirildi.

(AA)

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