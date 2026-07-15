ATM'ler meğer bu yüzden kartı yutuyormuş

ATM'de işlem yaparken kartın cihaz tarafından yutulması birçok kişinin başına gelebiliyor. İlk bakışta teknik bir arıza gibi görünen bu durumun arkasında ise güvenlik önlemlerinden kullanıcı hatalarına kadar farklı nedenler bulunuyor. Uzmanlar, kartın ATM tarafından alıkonulması halinde panik yapılmaması ve bankayla iletişime geçilmesi gerektiğini belirtiyor.

KART NEDEN ATM'DE KALIYOR?

ATM'lerin kartı yutmasının en yaygın nedenlerinden biri, işlem tamamlandıktan sonra kartın belirli süre içinde alınmaması. Güvenlik sistemi, kartın unutulduğunu algıladığında kartı otomatik olarak cihazın içine çekiyor. Böylece kartın üçüncü kişiler tarafından alınmasının önüne geçiliyor.

GÜVENLİK ŞÜPHESİNDE DE KART ALIKONULABİLİYOR

Yanlış şifrenin art arda birkaç kez girilmesi, banka tarafından kartın kayıp veya çalıntı olarak işaretlenmesi ya da güvenlik riski tespit edilmesi halinde ATM kartı kullanıma kapatabiliyor. Bu gibi durumlarda cihaz, kartı iade etmek yerine güvenlik amacıyla içinde tutabiliyor.

TEKNİK ARIZALAR DA ETKİLİ OLABİLİYOR

Elektrik kesintileri, yazılım hataları veya kart okuyucu mekanizmasındaki arızalar da kartın ATM'de kalmasına neden olabiliyor.

Bu tür teknik sorunlarda kullanıcıların kartı zorla çıkarmaya çalışmaması ve bankanın müşteri hizmetlerine bilgi vermesi tavsiye ediliyor.

KART YUTULURSA NE YAPILMALI?

Kartın ATM'de kalması durumunda öncelikle bankanın müşteri hizmetleri aranmalı ve kartın durumu bildirilmeli. ATM'nin bulunduğu şube not edilmeli, gerekirse kart güvenlik amacıyla kullanıma kapattırılmalı. Bankanın yönlendirmesine göre kart teslim alınabilir ya da yeni kart başvurusu yapılabilir.

BU HATALARDAN KAÇININ

Uzmanlar, ATM kullanırken işlem tamamlandıktan sonra kartın hemen alınmasını, şifrenin dikkatli girilmesini ve cihazda olağan dışı bir durum fark edilmesi halinde işlemin sonlandırılmasını öneriyor. Ayrıca ATM'nin ekranındaki uyarıları takip etmek ve işlem bitmeden cihazın başından ayrılmamak, kartın alıkonulma riskini azaltıyor.