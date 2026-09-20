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Halk TV Spor Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da kriz çıktı: Yöneticilerden Okan Buruk'a flaş sözler

Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da kriz çıktı: Yöneticilerden Okan Buruk'a flaş sözler

Süper Lig'de Trabzonspor'a 4-0 yenilen Galatasaray'da fatura teknik direktör Okan Buruk'a kesildi. Galatasaraylı yöneticiler, tecrübeli teknik adam hakkında flaş sözler kullandı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Trabzonspor yenilgisi sonrası Galatasaray'da kriz çıktı: Yöneticilerden Okan Buruk'a flaş sözler

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a 4-0 kaybetti ve liderlik yarışında ağır yara aldı.

Sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray'da sular durulmazken, kulüpte kriz çıktı.

Yaşanan 4-0'lık yenilgi sonrası moraller alt üst olurken, Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk eleştirilerin hedefindeki isim oldu.

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FATURA OKAN BURUK'A KESİLDİ

Sabah'ın haberine göre; alınan ağır mağlubiyetin faturası Okan Buruk'a kesildi.

Yönetim tarafında huzursuzluk yaşandığı ve bazı idarecilerin Buruk'un performansını sorgulamaya başladığı aktarıldı.

Galatasaraylı yöneticilerin kendi aralarında yaptığı değerlendirmede faturayı direkt olarak Okan Buruk'a kestiği ve "Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Dün gece gerçeklerle yüzleştik. Mohamed Salah'ı hiç analiz etmemiş. Böyle ağır bir yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini mutlaka yapmalıyız." ifadelerini kullandığı iddia edildi.

GALATASARAY TARAFTARI TEPKİ GÖSTERDİ

Galatasaray taraftarı da Trabzonspor karşısında ortaya konulan oyundan ve alınan yenilgiden dolayı sosyal medyadan büyük tepki gösterdi.

Hezimetin sorumlusu olarak teknik heyet gösterildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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