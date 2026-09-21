Son Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
Son dakika... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı tespit edildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.
AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Depremin bildirilmesinden kısa süre sonra AFAD tarafından bölgedeki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada 5 ilde hissedilen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.
"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 21, 2026
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Saimbeyli (Adana)
Tarih:2026-09-21
Saat:04:02:01 TSİ
Enlem:37.83067 N
Boylam:36.206 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/bGbevX8973@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
AFAD DEPREMİ 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI
AFAD kayıtlarına göre deprem, 21 Eylül 2026 tarihinde saat 04.02.01 TSİ'de, 37.83067 N enlemi ile 36.206 E boylamında gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak ölçüldü.
KANDİLLİ'DE 4.8 OLARAK ÖLÇÜLDÜ
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 5.0 kilometre olarak açıkladı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 21, 2026
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) https://t.co/7UvrDbrLKr
21.09.2026, 04:02:00 TSİ
Büyüklük: 4.8
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kandilli kayıtlarına göre sarsıntı, Topallar-Saimbeyli (Adana) merkezli olarak 21.09.2026 tarihinde saat 04.02.00 TSİ'de kaydedildi.