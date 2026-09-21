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Halk TV Türkiye Son Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Son Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

Son dakika... Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.

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Son Dakika | Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere göre, merkez üssü Saimbeyli olan 5 büyüklüğünde sarsıntı tespit edildi. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

AFAD: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Depremin bildirilmesinden kısa süre sonra AFAD tarafından bölgedeki duruma ilişkin açıklama yapıldı. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada 5 ilde hissedilen deprem sonrası olumsuz bir durum bulunmadığı bildirildi.

"Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

AFAD DEPREMİ 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE AÇIKLADI

AFAD kayıtlarına göre deprem, 21 Eylül 2026 tarihinde saat 04.02.01 TSİ'de, 37.83067 N enlemi ile 36.206 E boylamında gerçekleşti. Sarsıntının büyüklüğü 5.0 (Mw) olarak ölçüldü.

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KANDİLLİ'DE 4.8 OLARAK ÖLÇÜLDÜ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8, derinliğini 5.0 kilometre olarak açıkladı.

Kandilli kayıtlarına göre sarsıntı, Topallar-Saimbeyli (Adana) merkezli olarak 21.09.2026 tarihinde saat 04.02.00 TSİ'de kaydedildi.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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