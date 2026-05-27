Halk TV Türkiye Son Dakika | Özgür Özel Manisa'da konuştu: Yeni parti açıklaması

Son dakika... Manisa'da bayram namazı sonrası açıklamalarda bulunan Özgür Özel, "Yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna "Öyle bir durumumuz yok" derken CHP'lilere de istifa etmeyin çağrısında bulundu.

Manisa'da bayram namazı sonrası konuşan CHP lideri Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası gündeme gelen "yeni bir parti kuracak mısınız?" sorusuna "Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok" yanıtını verdi. Özel, CHP'lilere "Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin" çağrısı yaparak, kurultay yapılmasını istedi.

Mutlak butlan kararı sonrası genel başkanlık görevinden alınan Özgür Özel, Manisa'daki Hatuniye Camii'nde bayram namazı sonrası açıklamalarda bulundu.

"KURULTAYA GİTMENİN YOLU ÇOK AÇIK"

Özel, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Bizim partimizde bir an önce seçimin yapılmasını istiyoruz. 81 il başkanımız bütün üyelerimiz herkes seçim diyor. Kılıçdaroğlu'nun seçimle gelmediği bir partiyi yönetmeye kalkmayacağını ümit ediyoruz. Kurultaya gitmenin yolu çok açık. Bir çağrım var kendisine. 2 milyon üyemizin kararıyla belirlensin genel başkan. Ben hangi delegeyle girmek istiyorsa seçime ben hazırım. Bu Türkiye'ye çok iyi örnek olmuş olur hem bütün tartışmalar da biter."

"KİMSE İSTİFA ETMESİN"

Özel, partiden ayrılma tartışmalarına da açıklık getirerek şunları söyledi:

"İstifa edelim diyenler var. Kimse partisinden ayrılmasın, istifa etmesin. Biz bu sorunu bir şekilde hallederiz."

Geçmişte kendilerini desteklemeyenlere tepki gösterenler olduğunu belirten Özel, şöyle devam etti:

"Arkadaşlar mutlak kararı bir milattır. O günden sonra butlana sahip çıkanlar butlancıdır onlarla bir gönül bağımız yoktur. Ancak o tarihten sonra bize dayanışmaya gelen herkes bizim arkadaşımızdır."

"YENİ BİR PARTİ KURMAYACAĞIZ"

Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu aşamada kimsenin ayrılmasına gerek yoktur. Yeni bir parti kurma gibi bir durumumuz yok."

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
