AKP'li Bülent Arınç butlan görüşünü açıkladı! Açık açık uyardı

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, CHP’ye ilişkin mutlak butlan kararı hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Arınç, kararın hukukî boyutunu eleştirirken, siyasi sonuçları bakımından da uyarılarda bulundu.

Arınç, açıklamasının başında CHP’deki tartışmanın partinin iç meselesi olduğunu iddia ederek açıklamada bulundu.

Arınç, kararın hukukî açıdan sorunlu olduğunu savundu. BAM Dairesi’nin kararını okuduğunu belirten Arınç, yetki, görev ve usul hukuku bakımından eleştiri yöneltti.

Arınç, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Ancak bir hukukçu ve siyasetçi olarak meseleye bakış açım şöyledir. Ben, BAM Dairesi’nin 20 sayfalık kararını okudum. Bir hukukçu olarak bu kararı yetki, görev ve usul hukuku bakımından yanlış buluyorum.

Bugüne kadar Siyasi Partiler Kanunu, Seçim Kanunu ve ilgili hususlarda YSK dışında bir hukuk mahkemesi karar vermedi. Kararı, konjonktürel bir karar niteliğinde görüyorum. Asıl vahim olan bu kararın ihtiyati tedbirli olarak verilmesidir. Oysa Yargıtay denetiminden geçmesi açısından tedbirli olmadan da karar verilebilir ve bugünkü kaos ortamı oluşmayabilirdi. Kararın Yargıtay’da kesinleşmesi durumunda gerekli tüm işlemler kavgasız sonuçlanırdı. Uygulamada böyle bir tedbirli karar da görülmedi. Bütün bu durum karşısında Yargıtay’a düşen görev, bir an önce hukuka ve hakkaniyete uygun bir karar vermesi ve tedbirin kaldırılmasıdır.”

AÇIK AÇIK UYARDI

Arınç, kararın bir parti kapatma kararı olmadığını ancak sonuçları bakımından ağır etkiler doğurabileceğini söyledi. Siyasi geçmişindeki parti kapatma davalarını hatırlatan Arınç, bu tür müdahalelerin sadece partileri değil, siyaset kurumunu da etkilediğini belirtti.

Arınç, açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:

“Siyaset açısından baktığımızda da gördüğümüz manzara iç açıcı değildir. Bendeniz, üç partisi Anayasa Mahkemesi tarafından, bir partisi de 12 Eylül Darbesi ile kapatılmış; yine bir partisi kapatılmaktan bir oy farkla dönmüş, açılan her davada hakkında siyaset yasağı talep edilmiş bir siyasetçiyim. BAM kararı elbette bir parti kapatma kararı değildir ancak sonuçları itibariyle bir partiyi işlevsiz hale getirmek, içini karıştırmak ve gücünü yok etmek neticesini doğurabilecek bir karardır. Kendi tecrübemle söylemek isterim ki bu tür müdahaleler siyasi partilerden daha çok başta siyaset kurumu olmak üzere kurumların işlevsiz kalmasına ve demokrasinin yolunun kesilmesine sebebiyet verir.”