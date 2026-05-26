Filenin Sultanları'na müthiş iddia: "Çok ince detaylar" diyerek açıkladı
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, önemli şampiyonalara hazırlanırken, çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi'ne hazırlanıyor. Milliler, ilk olarak 3 Haziran'da Milletler Ligi'nin Brezilya ayağına katılacak.
Millilerin fikstürü şöyle:
1.Hafta (Brasilia, Brezilya)
3 Haziran 2026
19.00 Dominik Cum.-Türkiye
4 Haziran 2026
22.30 Türkiye-Hollanda
6 Haziran 2026
21.30 İtalya-Türkiye
8 Haziran 2026 (7'i 8'e bağlayan gece)
24.00 Bulgaristan-Türkiye
2.Hafta (Ankara,Türkiye)
17 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Belçika
18 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Fransa
20 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Almanya
21 Haziran 2026
19.30 Türkiye-Çin
3.Hafta (Kansai, Japonya)
8 Temmuz 2026
06.00 Polonya-Türkiye
10 Temmuz 2026
07.00 ABD-Türkiye
11 Temmuz 2026
13.20 Japonya-Türkiye
12 Temmuz 2026
09.30 Tayland-Türkiye
2026 sezonu Milletler Ligi’nde mücadele edecek A Milli Kadın Takımımızın geniş kadrosu şöyle:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin, Dilay Özdemir, Buse Ünal Pehlivan, Arelya Karasoy Koçaş
Smaçörler: Hande Baladın, İlkin Aydın, Ebrar Karakurt, Yaprak Erkek, Saliha Şahin, Ayşe Çürük, Liza Safronova
Pasör Çaprazları: Melissa Vargas, Aylin Uysalcan, Tutku Burcu Yüzgenç, Beren Yeşilırmak, Defne Başyolcu
Orta Oyuncular: Zehra Güneş, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç, Karmen Aksoy, Ezel Balık, Merve Atlıer
Liberolar: Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın, Merve İzbilir, Melis Yılmaz
Bu zorlu maçlar öncesi Filenin Sultanları'yla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Şu anda Japonya Milli Takımı'nı çalıştıran Ferhat Akbaş, Milliyet'e verdiği demeçte "Türkiye'de Filenin Sultanları bana göre gelmiş geçmiş en iyi jenerasyona hakim" dedi.
Akbaş, "Hem kısa vadede hem uzun vadede Türkiye çok güçlü bir takım. Bu yaz Avrupa Şampiyonası, önümüzdeki yaz Dünya Şampiyonası ve sonrasında Olimpiyatta bana göre finallere kalması, şampiyon olması hiçbir şekilde sürpriz değil. Çok ince detayların üzerine gidilmesi gerekiyor. Bence bunu yapacak çok iyi bir oluşum da var." Bence Türkiye'de Filenin Sultanları bana göre gelmiş geçmiş en iyi jenerasyona hakim" diye konuştu.