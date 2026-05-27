CHP Lideri Özel'den Kılıçdaroğlu'na jet kurultay yanıtı

CHP Lideri Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay sürecine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Özel, tedbir kararının kurultay yapılmasına engel olmadığını söyledi.

Özel, sürecin hukuki zeminde yürütülebileceğini belirterek, “CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesiyle ilgili “Milletvekilleri nasıl içeriye alınmaz? Orası halkın partisi” sözleri hatırlatılan Özel, parti binası önünde yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

"MAFYATİK GRUPLAR KAPIMIZA DAYANDI"

Özel, Kılıçdaroğlu ile bir gün önce görüştüklerini ve kurultay tarihi için karşılıklı ikişer kişinin görevlendirildiğini belirterek şunları söyledi:

“Saat 12.00’de görüşüp müzakere edeceklerdi. Ancak Kemal Beyin görevlendirdiği o 2 arkadaş sabah 7’de arkalarına mafyatik grupları alıp partimizin kapısına dayandı.”

"KEMAL BEYİN SÖYLEDİKLERİNE İNANAMADIM"

Özel, Kılıçdaroğlu’nun söz konusu isimleri kendisinin göndermediği yönündeki açıklamasına da yanıt verdi:

“Okuduğum kadarıyla Kemal Bey, o arkadaşları sabah 7’de partiye kendisinin göndermediğini söylemiş. İnanamadım. 12’de müzakere varken sabah 7’de hem mafyatik hem de Erdoğan destekçisi bir grupla partinin basılması uzlaşmacı bir tavır mıdır?”

Sözcü'nün haberine göre; Özel, milletvekillerinin parti binasına tek başına girmek istemediğini savundu ve şu ifadeleri kullandı:

“Ayrıca o milletvekillerinin de tek başlarına içeri girme talebi olmadı, mafyatik gruplarla girmek istediler. İçeride de çok öfkeli bir kalabalık vardı. İçeri girselerdi çok kötü görüntüler ortaya çıkacaktı.”

Özel, randevu saatinden önce parti kapısına gidilmesini de eleştirdi:

“Zaten saat 12.00’de randevusu olan milletvekillerinin sabah 7’de bu şekilde kapıya dayanmasının iyi niyetli olmadığı birkaç saat içinde ortaya çıkmış oldu.”

KURULTAY YANITI

Kılıçdaroğlu’nun olağanüstü kurultay için Yargıtay’daki tedbir kararını işaret etmesi ve “Bana kalsa yarın yaparım” demesi de Özel’e soruldu.

Özel, olağan ya da olağanüstü kurultayın yeni bir kurucu işlem olduğunu belirterek şöyle konuştu:

“Olağan ya da olağanüstü kurultay, yeni bir kurucu işlemdir. Dolayısıyla tedbir olması kurultay yapılmasına engel değildir. Mesele niyet meselesidir.”

Özel, kurultay kararına yargı eliyle engel çıkarılması hâlinde buna birlikte karşı durulması gerektiğini söyledi:

“Diyelim ki biz kurultay kararı aldık ama Ak Parti yargısı engel oldu. O zaman da o kararın karşısında birlikte duralım. CHP’yi mahkeme kararları değil, CHP’nin kendisi şekillendirir.”

Özel, olağanüstü kurultay için hukuki engel bulunmadığını savunarak açıklamasını şu sözlerle tamamladı: