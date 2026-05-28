Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor
Kadınlar tenisinde dünyanın 1 numarası olan Aryna Sabalenka'nın Fransa Açık'ta mücadele ederken boynuna taktığı kolyenin servet değerinde olduğu ortaya çıktı.
4 kez Grand Slam şampiyonu olan Belaruslu tenisçinin kariyeri boyunca kortlardan 50 milyon dolar civarında para kazandığı belirtiliyor.
Çok sayıda sponsorluk anlaşması da olan Sabalenka'nın buradan da milyonlarca dolar aldığı biliniyor.
Fransa Açık'ta mücadele eden Sabalenka, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.
Turnuvada geçen yılın finalisti Sabalenka, bir saat 15 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.
Kazanacağı zaten belli olan Sabalenka'da asıl dikkati çeken boynundaki kolye oldu.
İngiliz basınından Daily Mail'deki habere göre Sabalenka'nın kolyesinin değeri 76 bin sterlin. (Yaklaşık 5 milyon lira).
Gazetede "Sabalenko'nun New Yorklu tasarımcı Material Good'dan aldığı kolye, rakibi Bouzas Maneiro'nun ilk turda elenmesi karşılığında kazandığı paradan bin sterlin daha değerliydi" ifadesi de kullanıldı.