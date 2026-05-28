Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor

Kadınlar tenisinde dünyanın 1 numarası olan Aryna Sabalenka'nın Fransa Açık'ta mücadele ederken boynuna taktığı kolyenin servet değerinde olduğu ortaya çıktı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 1
1 8

Kadınlar tenisinde dünyanın 1 numarası Ayna Sabalenka, Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda maçlara çıkarken taktığı kolyeyle dikkatleri çekti.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 2
2 8

4 kez Grand Slam şampiyonu olan Belaruslu tenisçinin kariyeri boyunca kortlardan 50 milyon dolar civarında para kazandığı belirtiliyor.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 3
3 8

Çok sayıda sponsorluk anlaşması da olan Sabalenka'nın buradan da milyonlarca dolar aldığı biliniyor.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 4
4 8

Fransa Açık'ta mücadele eden Sabalenka, ilk turda İspanyol Jessica Bouzas Maneiro ile karşılaştı.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 5
5 8

Turnuvada geçen yılın finalisti Sabalenka, bir saat 15 dakika süren maçı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazandı.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 6
6 8

Kazanacağı zaten belli olan Sabalenka'da asıl dikkati çeken boynundaki kolye oldu.

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 7
7 8

İngiliz basınından Daily Mail'deki habere göre Sabalenka'nın kolyesinin değeri 76 bin sterlin. (Yaklaşık 5 milyon lira).

Yürüyen hazine: Maç oynarken boynunda servet taşıyor - Fotoğraf: 8
8 8

Gazetede "Sabalenko'nun New Yorklu tasarımcı Material Good'dan aldığı kolye, rakibi Bouzas Maneiro'nun ilk turda elenmesi karşılığında kazandığı paradan bin sterlin daha değerliydi" ifadesi de kullanıldı.

Fransa Kadın
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro