Son Dakika | ABD basını duyurdu: ABD ve İran anlaşması tamam

Şubat ayında ABD ile İsrail'in İran'a düzenlediği saldırı ile başlayan savaşta ateşkesi uzatmak ve Tahran'ın nükleer programı üzerine müzakere yürütmek amacıyla tarafların anlaşmaya vardığı iddia edildi.

ABD merkezli Axios'ta yer alan habere göre anlaşmanın tamamlanması için ABD Başkanı Donald Trump'ın onayı bekleniyor.

'ANLAŞMADA SON SÖZÜ TRUMP SÖYLEYECEK'

Axios'a konuşan ABD'li yetkililer; ABD ve İranlı müzakerecilerin, ateşkesi uzatmak ve İran'ın nükleer programı üzerine müzakereleri başlatmak amacıyla 60 günlük bir mutabakat zaptı üzerinde anlaşmaya vardıklarını ancak Başkan Trump'ın henüz son onayını vermediğini belirtti.