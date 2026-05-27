Trump: İran’ın uranyumdan vazgeçmesi yaptırımların kalkması için yeterli değil

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, ülkenin yaptırımlardan kurtulmasına yetmeyeceğini bildirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum üretiminden vazgeçmesinin, yaptırımların kaldırılması için yeterli olmayacağını açıkladı.

PBS News’e telefonla bağlanarak değerlendirmelerde bulunan Trump, iki ülke arasında yürütülen müzakerelere ilişkin soruları yanıtladı.

Trump, İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerini durdurması karşılığında yaptırımların hafifletilip hafifletilmeyeceğine ilişkin soruya, “Hayır, hayır, kesinlikle değil. Yaptırımların hafifletilmesi değil, hayır.” yanıtını verdi.

ABD Başkanı ayrıca İran’ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumu teslim etmesinin yaptırımların kaldırılmasıyla doğrudan bağlantılı olmadığını vurguladı.

Trump’ın açıklamaları, yaklaşık üç aydır Orta Doğu’da devam eden çatışmaların sona erdirilmesine yönelik diplomatik temasların yoğunlaştığı bir dönemde geldi.

Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda İran ile müzakerelerin “gayet iyi gittiğini” belirtmişti.

ABD yönetiminde bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında da İran ile yürütülen müzakerelerin gündem maddeleri arasında yer aldığı bildirildi. (AA)

