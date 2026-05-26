Pezeşkiyan: İran onurlu bir anlaşmaya hazır

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Katar Emiri Temim bin Hamad Al Sani, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde; bölgesel gelişmeleri, ikili ilişkileri ve bölgedeki gerilimlerin sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabaları ele aldı.

Pezeşkiyan görüşmede, “İran, bölgede devam eden savaşı ve gerilimleri sona erdirmek için onurlu bir çerçeve oluşturmaya hazırdır” ifadelerini kullandı.

İran’ın diplomasiye bağlılığını sürdürdüğünü belirten Pezeşkiyan, Tahran yönetiminin diyalog konusunda samimiyetini ortaya koyduğunu savundu. İran Cumhurbaşkanı, “Şimdi diğer tarafın da iradesini göstermesi ve uluslararası yükümlülüklere hem eylem hem düşünce düzeyinde bağlı kalmasının zamanıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Al Sani ise bölgede çatışmaların sona erdirilmesi ve kalıcı uzlaşı sağlanması yönündeki çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Al Sani’nin, “Katar hükümeti, bölgesel barış, güvenlik ve istikrarın sağlanması için her türlü çabayı gösterecek ve arabuluculuk rolünü sürdürecektir” dediği aktarıldı. (AA)