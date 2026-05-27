İran medyası duyurdu: Hürmüz'de ABD ablukası bitiyor

ABD ile İran arasında aylardır süren gerilimde dikkat çekici bir diplomatik gelişme yaşandı. İran devlet televizyonu, taraflar arasında imzalanması planlanan mutabakat zaptına ilişkin ilk gayriresmi taslak çerçeveye ulaşıldığını açıkladı.

İran basınında yer alan bilgilere göre taslak anlaşma, hem askeri hem de ticari alanlarda önemli değişiklikler içeriyor. İddiaya göre anlaşma kapsamında ABD ordusu İran yakınlarındaki askeri varlığını geri çekecek, ayrıca uzun süredir tartışma konusu olan deniz ablukası kaldırılacak.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA GEMİ TRAFİĞİ BAŞLAYACAK

Taslakta İran tarafının üstleneceği yükümlülükler de yer aldı. Buna göre Tahran yönetimi, Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi sayısını bir ay içerisinde savaş öncesi seviyeye ulaştırmayı taahhüt edecek.

İran devlet televizyonunun aktardığı detaylara göre Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin yönetimi ile güzergah kontrolü ise İran ve Umman’ın ortak koordinasyonuyla yürütülecek.

RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Haberde ayrıca tarafların 60 gün içerisinde nihai anlaşmaya varması halinde ortaya çıkacak mutabakatın, bağlayıcılığı bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı şeklinde onaylanmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan İran tarafı, süreçle ilgili temkinli mesajlar vermeyi sürdürdü. Tahran yönetimi, “somut bir teyit olmadan hiçbir adım atılmayacağını” açıkladı. Bu ifade, anlaşmanın henüz resmi niteliğe kavuşmadığı ve müzakerelerin kritik aşamada devam ettiği şeklinde yorumlandı.