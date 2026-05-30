Mansur Yavaş Özgür Özel'e desteğini açıkladı: Yandaş tehdide sarıldı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, CHP Lideri Özgür Özel'in Kızılay'daki Gençlik Parkı'nda düzenlediği halk buluşmasına destek vermesi iktidar kalemlerini rahatsız etti.

İktidara yakın isimlerden Fuat Uğur, Yavaş'a yönelik tehditvari bir paylaşımda bulundu.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TARİHİ BAYRAMLAŞMA ETKİNLİĞİ

CHP'ye yönelik tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Lideri Özgür Özel, partiyi meydanlara taşıyacaklarını belirtmişti.

Bu kapsamda ilk mitingini geçtiğimiz günlerde İzmir'de gerçekleştiren Özel, Ankara'da da tarihi bir halk buluşması düzenledi.

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kılıçdaroğlu'nun polis ekiplerince boşaltılan CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği bayramlaşma etkinliği ile aynı sıralarda Özgür Özel de Güvenpark'taki CHP Ankara İl Başkanlığı önünde yurttaşlarla bir araya geldi.

Mitinge dönüşen bayramlaşma etkinliğine katılan on binlerce yurttaşın meydana sığmadığı görüntülendi.

Söz konusu etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

İKTİDAR KALEMİNDEN YAVAŞ'A TEHDİT GİBİ SÖZLER

Yavaş'ın, Özgür Özel'in bayramlaşma etkinliğine katılması iktidara yakın isimlerin tepkisine yol açtı.

"Mansur Yavaş safını belli etti" diyen Uğur, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'na yönelik "Ona geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.