Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak
Dünya Kupası'nın iddialı ülkelerinden İngiltere'de alınan kararla ABD'ye futbolcuların eşleri de gidecek. Maçlar başlamadan önce birlikte olacaklar, ancak kamp yapılan otele giremeyecekler.
Dünya Kupası'nın iddialı ülkelerinden İngiltere'de çok da görülmeyen bir karar alındı. Dünya Kupası için ABD'ye önce futbolcuların eşleri gidecek.
The Sun'daki habere göre; teknik direktör Thomas Tuchel, alışılmışın dışında bir uygulama olarak, partnerlerinin turnuva başlamadan çok önce onlara katılacağını açıkladı.
Tuchel, "ABD'ye çok erken gideceğiz, belki diğer takımlardan daha erken. Oradaki sıcağa ve neme hazırlanmak için gideceğiz. Erken başlayacak kampımız, boş zaman, aile ve arkadaşlarla geçirilen zaman ve futbol arasında güzel bir denge kurmamızı sağlayacak" dedi.
Gazetedeki haberde "İngiltere'nin eşlerinin, turnuva başlamadan önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkede oyunculara katılmaları alışılmadık bir durumdur" ifadesi kullanıldı.
Futbolcular maçlar başlamadan önce aileleriyle birlikte olabilecekler. Anca takımın kamp yaptığı otele futbolcular, teknik heyet ve milli takım görevlileri dışındaki kimse giremeyecek.
İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle:
Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford
Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones
Orta saha: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers
Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins