Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Spor Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak

Dünya Kupası'nın iddialı ülkelerinden İngiltere'de alınan kararla ABD'ye futbolcuların eşleri de gidecek. Maçlar başlamadan önce birlikte olacaklar, ancak kamp yapılan otele giremeyecekler.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Spor Servisi
Spor Servisi Haber Editörü
Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 1
1 10

Dünya Kupası'nın iddialı ülkelerinden İngiltere'de çok da görülmeyen bir karar alındı. Dünya Kupası için ABD'ye önce futbolcuların eşleri gidecek.

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 2
2 10

The Sun'daki habere göre; teknik direktör Thomas Tuchel, alışılmışın dışında bir uygulama olarak, partnerlerinin turnuva başlamadan çok önce onlara katılacağını açıkladı.

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 3
3 10

Tuchel, "ABD'ye çok erken gideceğiz, belki diğer takımlardan daha erken. Oradaki sıcağa ve neme hazırlanmak için gideceğiz. Erken başlayacak kampımız, boş zaman, aile ve arkadaşlarla geçirilen zaman ve futbol arasında güzel bir denge kurmamızı sağlayacak" dedi.

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 4
4 10

Gazetedeki haberde "İngiltere'nin eşlerinin, turnuva başlamadan önce Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ülkede oyunculara katılmaları alışılmadık bir durumdur" ifadesi kullanıldı.

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 5
5 10

Futbolcular maçlar başlamadan önce aileleriyle birlikte olabilecekler. Anca takımın kamp yaptığı otele futbolcular, teknik heyet ve milli takım görevlileri dışındaki kimse giremeyecek.

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 6
6 10

İngiltere Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosu şöyle:

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 7
7 10

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 8
8 10

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 9
9 10

Orta saha: Jude Bellingham, Elliot Anderson, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Dünya Kupası'na önce onlar gidecek: Futbolcular maçlar başlamadan eşleriyle buluşacak - Fotoğraf: 10
10 10

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Dünya Kupası İngiltere Milli Takım
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro