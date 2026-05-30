'FETÖ ajanlarını farkedemedim' diyen Kılıçdaroğlu'na danışmanlarını hatırlattılar

Mahkemenin 'mutlak butlan' kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, polis ekiplerince boşaltılan Genel Merkez'de bayramlaşma etkinliği düzenledi.

Yaklaşık 3 yıl sonra döndüğü Genel Merkez'de yaptığı konuşmada, kendisine tepki gösterenleri FETÖ'cü olmakla suçlayan Kılıçdaroğlu, "Benim bu millete, bu aziz millete, bu cefakar örgüte bir özür borcum var." diyerek şunları söyledi:

"Bu milletin kurtuluşu, adaleti ve aydınlık geleceği için başlattığım o kutsal yürüyüşe arkamızdan sinsice sızan, ruhunu satmış FETÖ terör örgütü ajanlarını zamanında fark edemediğim için sizlerden özür diliyorum. Size soruyorum değerli kardeşlerim; baba ocağında market poşetlerinin içinde haram paralar olur mu? Baba ocağında kutuların içinde rüşvet verilir mi? Baba ocağında FETÖ'cü hesapların talimatlarıyla kumpaslar kurulur mu? Şimdi o iki yıllık büyük yalanlarla yüzleşmek için tam da bu binanın önünde sizlere açık açık soruyorum, cevap verin bana. Sizin o her fırsatta diline doladığınız baba ocağında rüşvet olur mu?. Biz vatan dedikçe, biz millet dedikçe kapalı kapılar ardında dış odaklardan medet uman o gafilleri koynumda beslediğim için sizlerden özür diliyorum. "

KENDİ DANIŞMANI FETÖ'DEN TUTUKLAMIŞTI

"FETÖ ajanlarını fark edemedim" diyen Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, 2016'daki 15 Temmuz darbe girişiminin ardından çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile çalıştığı üniversitedeki öğretim üyeliği görevinden açığa alınmış ve "Terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklandı.

Gürsul, FETÖ üyeliğinden tutuklanmadan bir yıl önce, 2015 genel seçimlerinde CHP’den Elazığ Milletvekili adayı gösterilmişti.

Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik hakkında da 2020 yılında FETÖ soruşturması kapsamında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, o dönemki CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Çelik'in, FETÖ'ye yardım ve üç ayrı suçtan daha 11 yıl 11 aydan 40 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.