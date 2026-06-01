Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı

Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı

Kılıçdaroğlu ekibi sosyal medya paylaşımlarında kurultay bahanelerine başladı. Gürsel Tekin, İstanbul'daki durumun kurultayı gölgeleyeceğini iddia ederek "163 delege soruşturma dosyalarında... Bu şartlarda kurultay ne kadar sağlıklı olabilir?" dedi.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı
Son Güncelleme:

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kurultay talebine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, İstanbul delegasyonundaki mevcut hukuki ve siyasi durumu gerekçe göstererek, muhtemel bir kurultayın meşruiyetini sorguladı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ KURULTAY BAHANELERİNE BAŞLADI

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kurultay tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İstanbul’un partinin en büyük il örgütü olduğuna dikkat çeken Tekin, bu ildeki delegasyon yapısının ağır bir tahribata uğradığını savundu.

Halk TV'yi güvenilir kaynağınız olarak eklemek için tıklayın

Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı - Resim : 2

Tekin, kurultay taleplerine karşılık olarak İstanbul delegasyonunun içine düştüğü tabloyu bir engel olarak sundu.

İktidar medyasında Kılıçdaroğlu rüzgarı: Butlan kararından sonra manşetlerden inmediİktidar medyasında Kılıçdaroğlu rüzgarı: Butlan kararından sonra manşetlerden inmedi

Tekin, yaptığı açıklamada İstanbul’un 196 kurultay delegesi hakkında çarpıcı veriler paylaştı.

Son anket butlanın da sarayın da hiç hoşuna gitmeyecek: Yeni parti kurulursa o da birinciSon anket butlanın da sarayın da hiç hoşuna gitmeyecek: Yeni parti kurulursa o da birinci

Tüm delegelerin mahkeme kararıyla tedbir altında olduğunu öne süren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili CHP’liler, İstanbul’un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AKP'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?”

Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı - Resim : 5

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Mutlak butlan Kurultay Kemal Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro