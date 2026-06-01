Kılıçdaroğlu ekibi kurultay bahanelerine başladı

CHP'ye yönelik "mutlak butlan" kararı sonrası başlayan kurultay talebine Kemal Kılıçdaroğlu ekibinden yanıt geldi. CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, İstanbul delegasyonundaki mevcut hukuki ve siyasi durumu gerekçe göstererek, muhtemel bir kurultayın meşruiyetini sorguladı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİ KURULTAY BAHANELERİNE BAŞLADI

Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla kurultay tartışmalarına yeni bir boyut kazandırdı. İstanbul’un partinin en büyük il örgütü olduğuna dikkat çeken Tekin, bu ildeki delegasyon yapısının ağır bir tahribata uğradığını savundu.

Tekin, kurultay taleplerine karşılık olarak İstanbul delegasyonunun içine düştüğü tabloyu bir engel olarak sundu.

Tekin, yaptığı açıklamada İstanbul’un 196 kurultay delegesi hakkında çarpıcı veriler paylaştı.

Tüm delegelerin mahkeme kararıyla tedbir altında olduğunu öne süren Tekin, şu ifadeleri kullandı:

“Sevgili CHP’liler, İstanbul’un 196 delegesinin tamamı hakkında mahkeme kararıyla tedbir uygulanmış durumda. Bunun yanında 44 delege tutuklu, 21 delege AKP'ye geçmiş, 5 delege istifa etmiş, 14 delege ihraç edilmiş ve 163 delegenin adı soruşturma dosyalarında yer alıyor. Ortada böylesine ağır bir tablo varken, delegasyonun meşruiyeti ve temsiliyet gücü ciddi şekilde tartışılır hale gelmiştir. Soruyorum: Bu şartlarda yapılacak bir kurultay ne kadar sağlıklı, ne kadar kapsayıcı ve ne kadar tartışmasız olabilir?”