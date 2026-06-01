İktidar medyasında Kılıçdaroğlu rüzgarı: Butlan kararından sonra manşetlerden inmedi

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkemenin mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Merkezi’ndeki görevine resmen geri getirilmiş ve bayramlaşma programı düzenlemişti. Programda yaptığı konuşma, özellikle iktidara yakın medya kuruluşları tarafından yakından takip edildi.

GEÇMİŞTE SADECE İDDİALARI HABER YAPMIŞLARDI

Geçmiş yıllarda Kılıçdaroğlu hakkında haber yapmayan, onu sadece eleştirip FETÖ ve terör örgütü ile ilişkilendirilen iddialar üzerinden gündeme getiren iktidar yanlısı gazeteler, bu kez bayramlaşma konuşmasını manşetlerine taşıdı. Kılıçdaroğlu’nun parti içi eleştirilerini ve bazı itiraflarını içeren sözleri, medyada geniş yankı buldu.

İŞTE O MANŞETLER

Sabah gazetesi “CHP’yi pavyonda meze yaptınız” başlığıyla manşetini duyurdu.

Akşam gazetesi “FETÖ özrü” ifadesini kullandı.

Akit gazetesi “Rüşvetçilerden ve hırsızlardan arınacağız” manşetini attı.

Yeni Şafak “CHP’deki FETÖ ve rüşvetçiler için özür dilerim” ifadesine yer verdi.

Takvim “FETÖ itirafı” başlığını kullanırken, Türkiye gazetesi ise “Baba ocağı rüşvete batmış” manşetiyle çıktı.