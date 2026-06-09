İstanbul'u uyardı! Hava bir anda dönecek: Şakır şakır yağacak
AKOM, hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbulluları hafta boyunca etkili olacak kuvvetli poyraz ve hafta sonu beklenen gök gürültülü sağanak yağışlara karşı uyardı.
AKOM, günlük hava tahmin raporunu paylaştı. İstanbulluları hafta içinde sıcak ve rüzgarlı hava beklerken, hafta sonunda ise sıcaklıklar düşecek ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
HAFTA SONU PLANI YAPANLAR DİKKAT: YAĞIŞ GELİYOR
Cumartesi gününden itibaren hava sıcaklıklarında ani bir düşüş yaşanacak ve yağışlı hava dalgası İstanbul'u etkisi altına alacak.
13 Haziran Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağmurlu. Sıcaklık sert bir düşüşle en düşük 16°C, en yüksek 23°C olacak. Beklenen yağış miktarı 3-7 kg arası.
14 Haziran Pazar: Parçalı bulutlu, aralıklı yağmurlu. Sıcaklıklar en düşük 16°C, en yüksek 24°C seviyesinde. Beklenen yağış miktarı 3-7 kg arası.
15 Haziran Pazartesi: Yeni haftanın ilk gününde de gök gürültülü sağanak yağış devam edecek.
Sıcaklıklar en düşük 15°C, en yüksek 25°C olurken, yağışın şiddetini artırarak metrekareye 5-12 kg arası düşmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
AKOM'un paylaştığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklıklar gün içinde değişiklik gösterecek.
Sabah: Parçalı bulutlu bir gökyüzüyle birlikte sıcaklık 21°C.
Öğle: Sıcaklık 27°C'ye yükseliyor.
Akşam: Sıcaklık yeniden 21°C seviyelerine iniyor.
Gece: Serin bir hava hakim olacak ve termometreler 18°C'yi gösterecek.
Gün içinde nem oranının %45 ile %85 arasında değişmesi beklenirken, deniz suyu sıcaklığı ise 21°C olarak ölçüldü. Bugün için herhangi bir yağış beklenmiyor.
AKOM'DAN RÜZGAR VE SICAKLIK UYARISI
Hafta sonuna (Cumartesi) kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzünün hakim olacağını ve sıcaklıkların 28-29°C aralığında seyredeceğini tahmin ediliyor.
Hafta boyunca kuzeyli yönlerden (Poyraz) aralıklarla kuvvetli (15-45 km/s) esecek rüzgarlar, gün içerisinde sıcaklıkların aşırı yükselmesine mani olurken; gece ve sabah erken saatlerde ise İstanbullulara serinlik vermeye devam edecek.
HAFTA ORTASINDA GÜNEŞ HAKİM OLACAK
Çarşamba gününden Cuma gününe kadar İstanbul'da yazdan kalma günler yaşanacak.
10 Haziran Çarşamba: Az bulutlu ve açık, en düşük 17°C, en yüksek 28°C. (Yağış beklenmiyor)
11 Haziran Perşembe: Az bulutlu ve açık, en düşük 17°C, en yüksek 29°C. (Yağış beklenmiyor)
12 Haziran Cuma: Az bulutlu ve açık, en düşük 18°C, en yüksek 29°C. (Yağış beklenmiyor)