Butlan anketi: Kılıçdaroğlu yine kazanamadı! Sadece Cumhur ittifakı'nda lider

Özgür Özel'in kazandığı CHP 38. Olağan Kurultay'ının mahkeme tarafından tartışmalı bir şekilde iptal edilip mutlak butlan kararı verilmesinin ardından yapılan anketlerden Kılıçdaroğlu'na kötü haberler gelmeye devam ediyor.

GÜNDEMAR'ın 24-27 Mayıs tarihleri arasında yaptığı butlan anketinin sonuçları da bu yönde oldu. Kılıçdaroğlu'nun göreve getirilmesini CHP'nin iç işlerine yargı müdahalesi olarak değerlendiren oranı yüzde 59 oldu. Kararı hukuki bulanların oranı ise yüzde 33'te kaldı.

SADECE CUMHUR İTTİFAKI'NDA LİDER

Yapılan ankette vatandaşlara CHP'nin fiili lideri kimdir diye de soruldu. Ankete katılanların yüzde 21'i Kılıçdaroğluy'nun genel başkan olduğunu kabul etti. Yüzde 45 CHP'nin en kısa sürede yeni bir kurultaya gitmesi gerektiğini ifade etti.

Parti seçmenlerinden sadece AKP ve MHP seçmeninde Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak görevde olması diğer seçeneklerden önde çıktı. AKP seçmeninde 'Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak görevi dönmeli' diyenlerin oranı yüzde 44 olurken partinin en kısa sürede kurultaya gitmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 37 oldu.

MHP seçmeninin ise Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak göreve dönmesi görüşüne yakın olanların oranı yüzde 58 oldu. Bu oran Kılıçdaroğlu'na verilen en büyük destek grubu olarak öne çıktı.

ARINMA SÖYLEMİ AKP'NİN ELİNİ GÜÇLENDİREN BİR AÇIKLAMA

Kılıçdaroğlu göreve dönmeden önce de göreve dönmesinin ardından da kullandığı arınma ifadesinin AKP'nin elini güçlendiren bir söylem olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 37 olarak çıktı. Yine burada AKP ve MHP'nin seçmenlerinin Kılıçdaroğlu gibi bu söylemi 'CHP'nin kendini yenilemesi için gerekli bir yüzleşme çağrısı' olarak gördüğü sonucu ortaya çıktı.