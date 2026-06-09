Türkan Şoray’ın kızından uyuşturucu testi açıklaması! 'Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum'

Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında adli tıp kurumunda örnekleri alınan Türkan Şoray’ın kızı Yağmur Ünal’ın test sonucunun pozitif çıktığı öne sürüldü.

Sosyal medyada gündem olan haberlerin ardından Ünal, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Yağmur Ünal, test sonuçlarını henüz görmediğini ifade etti. “Hakkımda çıkan ve gerçeği kesinlikle ve kesinlikle yansıtmayan haberleri büyük bir şaşkınlıkla öğrendik. Sonuçlara henüz ulaşmadım. sözleriyle iddialara yanıt veren Ünal, süreci yakından takip ettiğini vurguladı.

"GEREKİRSE KENDİ YAPTIRDIĞIM TESTLERİN SONUÇLARI GELDİĞİNDE PAYLAŞACAĞIM"

Gerekirse kendi yaptırdığı test sonuçlarını paylaşacağını açıklayan Ünal, şu ifadelere kullandı:

"Büyük bir yanlışlık olduğunu umuyorum ve gerçeğin ortaya çıkacağına inanıyorum.