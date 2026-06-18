Butlancı vekile kardeşi de sırtını döndü: Tanımıyorum

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibine ve aldığı kararlara yakın çevrelerinden de tepkiler geliyor. Butlan ekibinin kararıyla İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında bulunduğu 3'ü mevcut, 3'ü ise önceki dönem il başkanı olmak üzere 6 il başkanının ihracı istenirken çok sayıda il başkanının yerine de atama yapıldı.

Karara bir tepki de Kılıçdaroğlu ekibinde yer alan CHP Gaziantep milletvekili Hasan Öztürkmen'in kardeşi İlyas Öztürkmen'den geldi.

BUTLANCI VEKİLE KARDEŞİ DE SIRTINI DÖNDÜ: TANIMIYORUM

Kendisi de CHP delegesi olan İlyas Öztürkmen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda atama kararını kabul isimlere saygı duymadığının altını çizerek butlan ekibinin atadığı il başkanlarını tanımadığını söyledi.

İlyas Öztürkmen'in ifadeleri şu şekilde:

"Ben Cumhuriyet Halk Partisinin bir üyesi ve il delegesi olarak bu butlancıların atadığı ve bu görevi kabul eden hiç kimseye saygı duymuyor ve il başkanı olarak tanımıyorum."



Öztürkmen'in ne yanıt vereceği merak konusu olurken kardeşler arasındaki ayrılık Kemal Kılıçdaroğlu ile oğlu Kerem Kılıçdaroğlu arasındaki ayrılık iddialarını akıllara getirdi.

KEREM KILIÇDAROĞLU DA BABASINI ONAYLAMADI İDDİASI

Nefes yazarı Deniz Zeyrek’in aktardığına göre, Kerem Kılıçdaroğlu’nun da babası Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaşanan “butlan” tartışmalarına ilişkin rahatsızlık duyduğu öne sürüldü.

İddiaya göre Kerem Kılıçdaroğlu, kendisine gönderilen bir e-postaya verdiği yanıtta, durumu onaylamadığını ancak elinden bir şey gelmediğini ifade etti. Zeyrek ayrıca, bu yönde farklı kişilerden de benzer yorumlar duyduğunu belirterek Kerem Kılıçdaroğlu’nun sürece mesafeli olduğu yönünde bir izlenim aktardı.