Erdoğan'a bir tek Kılıçdaroğlu kazandırıyor! Ankette 46 puanlık büyük fark

Gündemar Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihlerinde 60 ilde 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirdiği araştırma, olası cumhurbaşkanlığı ikinci tur senaryolarında dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Ankete göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında İBB Başkanı ve cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ve CHP lideri Özgür Özel öne çıkarken, Kemal Kılıçdaroğlu senaryosunda fark Erdoğan lehine açılıyor.

Gündemar Araştırma’nın 24-27 Mayıs 2026 tarihleri arasında 60 ilde 2 bin 275 kişiyle gerçekleştirdiği Türkiye Gündemi Araştırması’nda, mutlak butlan sürecinin ardından olası cumhurbaşkanlığı ikinci tur eşleşmeleri seçmenlere soruldu.

Araştırma sonuçlarına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında muhalefetin üç olası adayı avantajlı görünürken, Kemal Kılıçdaroğlu’nun aday olduğu senaryoda ise tablo tamamen değişiyor.

İMAMOĞLU FARK ATIYOR

Ankette Ekrem İmamoğlu ile Erdoğan’ın karşı karşıya geldiği ikinci tur senaryosunda İmamoğlu yüzde 55,9 oy oranına ulaşırken, Erdoğan’ın desteği yüzde 44,1 olarak ölçüldü. Böylece iki aday arasındaki fark İmamoğlu lehine 11,8 puan oldu.

Mansur Yavaş’ın aday olduğu senaryoda ise fark daha da açılıyor. Araştırmaya göre Yavaş yüzde 59,03 destek alırken, Erdoğan yüzde 40,97’de kalıyor. Bu sonuçla Yavaş, Erdoğan karşısında 18,06 puanlık avantaj elde ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yer aldığı senaryoda da muhalefet üstünlüğünü koruyor. Özel’in oy oranı yüzde 52,73 olarak ölçülürken, Erdoğan’ın desteği yüzde 47,27 seviyesinde bulunuyor. Bu eşleşmede fark Özel lehine 5,46 puan olarak kaydediliyor.

KILIÇDAROĞLU KAYBEDİYOR!

Araştırmanın en dikkat çekici sonucu ise Kemal Kılıçdaroğlu senaryosunda ortaya çıkıyor. Kararsızlar, fikrim yok diyenler ve protesto oy kullanacağını belirtenlerin dağıtılması sonrasında Kılıçdaroğlu’nun oy oranı yüzde 26,91’de kalırken, Erdoğan yüzde 73,09’a ulaşıyor. Bu senaryoda fark Erdoğan lehine 46,18 puan olarak ölçülüyor.

Dağıtım öncesi veriler de muhalefet seçmeninin eğilimlerine ilişkin çarpıcı bir tablo ortaya koyuyor. Kılıçdaroğlu-Erdoğan eşleşmesinde Erdoğan’ın oy oranı yüzde 38,49 olarak hesaplanırken, Kılıçdaroğlu yüzde 14,17’de kalıyor. Kararsız veya fikrim yok diyenlerin oranı yüzde 9,12 olurken, protesto oy kullanacağını belirtenlerin oranı yüzde 38,22’ye ulaşıyor.