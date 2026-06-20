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Halk TV Spor Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a kaybetti: Gruptan çıkma şansımız kalmadı

Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a kaybetti: Gruptan çıkma şansımız kalmadı

Milli takımımız ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Son sıraya gerileyen millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a kaybetti: Gruptan çıkma şansımız kalmadı

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası’ndaki ikinci maçında Paraguay’la karşı karşıya geldi. San Francisco’da oynanan mücadelede milliler sahadan 1-0’lık skorla mağlup ayrıldı.

2026 DÜNYA KUPASI'NIN EN HIZLI GOLÜ

Paraguay’a galibiyeti getiren golü 64. saniyede Matias Galarza kaydetti. Paraguaylı futbolcu, 2026 Dünya Kupası’nın en hızlı golünü attı.

Milli takım 10 kişi kalan Paraguay'a kaybetti: Gruptan çıkma şansımız kalmadı - Resim : 1

AĞZINI KAPATINCA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Rakibimizde Miguel Almeron 45+3’te kırmızı kart gördü. Ay-yıldızlıların lehine verilen faulün ardından eliyle ağzını kapatan Almeron, Mert Müldür’le konuştu. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Ivan Barton yeni kurallar gereğince kırmızı kart gösterdi.

MİLLİLERİN GRUPTAN ÇIKMA ŞANSI KALMADI

Bu sonuçla birlikte gruptaki ilk galibiyetini alan Paraguay, 3. sıraya yükseldi. Henüz puanı bulunmayan milliler ise son sıraya geriledi. 2. maçların ardından millilerin gruptan çıkma şansı kalmadı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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