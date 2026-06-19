Üniversite sınavına girmeden 20 net öne geçtiler

Üniversite sınavı bu yıl 2 milyon 425 bin 628 aday başvurusu ile bu hafta sonu başlıyor. YKS'de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarına katılacak adaylar sınav öncesi son hazırlıklarını sürdürürken, sisteme girilen 2025-2026 eğitim-öğretim yılı diploma notları ve Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) yeniden tartışma yarattı.

ÜNİVERSİTE SINAVINA GİRMEDEN 20 NET ÖNE GEÇTİLER

Sözcü’den Sultan Uçar’ın haberine göre eğitim uzmanları, OBP’nin yerleştirme puanına eklenmesinin adaylar arasında önemli bir fark oluşturduğunu belirtiyor. Diploma notu 100 olan bir öğrencinin OBP’den 60 puan alabildiği, bu puanın yerleştirme puanına doğrudan eklendiği ifade ediliyor.

Uzmanlara göre bu fark, sınav sonucunda yaklaşık 15-20 netlik bir karşılığa denk gelebiliyor.

OBP’nin düşük ve yüksek olması arasında oluşan puan farkı, adayların sıralamalarını da doğrudan etkiliyor. Örneğin diploma notu düşük bir adayın yerleştirme sıralaması gerilerken, yüksek OBP’ye sahip adaylar sıralamada öne geçebiliyor.

EKSİ NETLE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞENLER ARTTI

Son yıllarda sıfır ve eksi netle bile üniversiteye yerleşen adayların sayısındaki artış da dikkat çekiyor. Verilere göre bu sayı 2022 yılında 83, 2023 yılında 106, 2024 yılında 203 ve son olarak 2025 yılında 249 sayılarına ulaştı. Toplam 641 aday, OBP etkisiyle üniversiteli oldu.

Bazı programların sıfır veya eksi netle öğrenci aldığı, hatta bazı vakıf üniversitelerinde burslu yerleştirmelerin dahi gerçekleştiği belirtiliyor.

Eğitim uzmanı Salim Ünsal, sistemde okul türleri arasında ciddi not ve puan eşitsizliği bulunduğunu belirterek OBP’nin yerleştirme üzerindeki etkisinin tartışmalı olduğunu ifade ediyor. Ünsal, “Diploma notlarındaki adaletsizlik, sınav sonuçlarına da yansıyor ve sistemde eşitsizlik algısını güçlendiriyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

Prof. Dr. Necati Cemaloğlu ise OBP’nin mevcut haliyle sınav başarısını gölgelediğini savunuyor. Cemaloğlu’na göre, notların standartlaştırılmaması “emek hırsızlığı” tartışmalarını beraberinde getiriyor. Cemaloğlu, OBP’nin sınav puanına orantılı şekilde eklenmesi gerektiğini, böylece şişirilmiş notların etkisinin azaltılabileceğini ifade ediyor.