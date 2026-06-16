Türkiye'nin en iyi üniversiteleri belli oldu

Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından yayımlanan “World University Rankings 2026” raporunda akademik itibar, araştırma kalitesi ve mezun istihdamı gibi uluslararası kriterlerin esas alındı. Türkiye'den 20 üniversite dünya sıralamasında yer alma başarısı gösterdi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİSİ ODTÜ, İTÜ İKİNCİ SIRADA

Türkiye sıralamasının ilk basamağında, dünya genelinde 285. sırada yer alan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) konumlandı. ODTÜ'yü dünya sıralamasında 298. sırada bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) takip etti.

Dünya sıralamasında 322. basamakta yer alan Koç Üniversitesi, Türkiye'nin en başarılı üçüncü yükseköğretim kurumu oldu. Onu 371. sıradaki Boğaziçi Üniversitesi ve 404. sırada bulunan Sabancı Üniversitesi izledi. Bilkent Üniversitesi ise dünya genelinde 415. sıraya yerleşerek ilk 500 üniversite arasındaki konumunu korudu.

Sıralamanın oluşturulmasında, yüzde 50’lik payla akademik saygınlık ve öğretim üyeleri başına düşen atıf performansı en belirleyici kriterler arasında yer aldı. Bunun yanı sıra küresel etkileşim, sürdürülebilirlik ve mezun istihdamı gibi faktörler de listeyi doğrudan şekillendirdi.

TÜRKİYE'NİN EN İYİ ÜNİVERSİTELERİ AÇIKLANDI

QS World University Rankings 2026 verilerine göre Türkiye'nin en iyi 20 üniversitesi ve dünya sıralamaları şu şekilde:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #285)

İstanbul Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #298)

Koç Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #322)

Boğaziçi Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #371)

Sabancı Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #404)

Bilkent Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #415)

Hacettepe Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #571)

Ankara Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #697)

Yıldız Teknik Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #736)

Gazi Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #811)

Ege Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #851-900)

İstanbul Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #851-900)

Çukurova Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #901-950)

Dokuz Eylül Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #951-1000)

Marmara Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #951-1000)

Atatürk Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1001-1200)

Erciyes Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1001-1200)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (Dünya Sıralaması: #1001- 1200)

Selçuk Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1201-1400)

Akdeniz Üniversitesi (Dünya Sıralaması: #1201-1400)