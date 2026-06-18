Uzmanından YKS uyarısı: Bu şikayetleri sadece strese bağlamayın!

Yıl boyunca sınava çalışan Yks adaylarında stres sınav kaygısı faktörü gibi görünse de aslında bazı rahatsızlıkların habercisi olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Nurettin Coşkun

ebeveynleri sınav öncesinde gözden kaçmaması gereken belirtiler konusunda uyardı. Coşkun, “Sınav kaygısı mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve reflü şikayetlerini artırabilir” dedi.

Stres ile sindirim sistemi arasındaki ilişkinin bilimsel olarak ‘beyin-bağırsak ekseni’ ile açıklandığının da altını çizen Nurettin Coşkun "Beyin ve sindirim sistemi sürekli iletişim halindedir. Bu nedenle yaşanan stres, kaygı ve duygusal yükler mide ve bağırsak fonksiyonlarını doğrudan etkileyebilir" şeklinde konuştu.

ERKEN DOYMA HİSSİNE NEDEN OLUYOR

Stresin mide üzerinde farklı mekanizmalarla etkili olduğunu anlatan Uzm. Dr. Coşkun "Stres mide asidi salgısını artırabilir ve buna bağlı olarak mide yanması ile ekşime hissi daha belirgin hale gelebilir. Aynı zamanda mide boşalmasını yavaşlatarak şişkinlik, erken doyma ve dolgunluk hissine neden olabilir" dedi.

STRES REFLÜ VE HAZIMSIZLIK ŞİKAYETLERİNDE ARTIŞA YOL AÇABİLİR

Stresin mide ve bağırsakların ağrıya olan duyarlılığını artırabildiğini vurgulayan Uzm. Dr. Coşkun normalde rahatsızlık vermeyecek gaz veya gerilmenin bile ağrı olarak hissedilebildiğini söyledi. Reflü yakınmalarının da stres dönemlerinde artabileceğine dikkat çeken Uzm. Dr. Coşkun "Stresin doğrudan reflüye neden olduğu net olarak gösterilmiş değil. Ancak mevcut reflü şikayetlerinin daha sık ve daha şiddetli hissedilmesine yol açabilir. Bunun yanında bulantı, iştahsızlık ve karın ağrısı gibi yakınmalar da görülebilir" dedi.

HER ŞİKAYETİ STRESLE İLİŞKİLENDİRMEK DOĞRU DEĞİL

Mide ve bağırsak yakınmalarının her zaman stres kaynaklı olmayabileceğini vurgulayan Dr. Coşkun bazı belirtilerin mutlaka detaylı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek "Kilo kaybı, kansızlık, yutma güçlüğü, tekrarlayan kusma veya mide-bağırsak sistemi kanaması gibi alarm bulguları varsa şikayetleri yalnızca strese bağlamamak gerekir. Bu tür durumlarda altta yatan organik nedenlerin araştırılması büyük önem taşır" ifadelerini kullandı. (DHA)